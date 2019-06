Cuando el atletismo bulle

Algo más de una hora antes de que le toque el turno de su carrera llega el campeón de Europa de 20 kilómetros marcha. «Buff, esto está lejos. Venimos del pueblo; antes, hemos estado de concentración en Sierra Nevada». El llerenense Álvaro Martín se asomaba a El Cuartillo de Cáceres junto a su novia, la también marchadora Lidia Sánchez-Puebla; su padre y su madre, Macarena Uriol, que también corre.

Hace calor dentro y fuera del recinto donde se desarrolla el Encuentro de Atletismo Diputación de Cáceres, pero el alburqueño José María Pámpano, sempiterno paralímpico extremeño de primer nivel internacional, tiene fuerzas para calentar e incluso animar a los que llegan, exhaustos, tras una intensa carrera. Un rato después, el fantástico deportista logra la mínima en la prueba de 800 metros para el Mundial de Doha. Incombustible. Increíble. El atleta de Agustín Rubio se retira este año de la alta competición. Y lo hará a lo grande.

Arriba, en la grada, remodelada en los últimos meses, como otras partes de la instalación, hay expectación, con mucha gente que anima a los suyos y una tensa espera para los que tienen que competir. Qué espectáculo. Qué bullicio competitivo, con atletas portugueses, cubanos, marroquíes... y números uno como los citados, Sebas Martos, Carlos Tobalina...

El primero en salir a escena es Javier Cienfuegos. El plusmarquista nacional de martillo, demasiado exigido por las competiciones últimamente, gana, pero ‘solo’ con 72,26. El montijano no le da importancia en el año que ha batido el récord nacional, que parecía eterno, y justo unos días después de ejercer ya como parlamentario extremeño. «He competido demasiado. No, no, no es el calor».

Su entrenador, Antonio Fuentes, tiene a más gente: Alba Becerra hace 50,06 y acaba cuarta. La subcampeona de España sub-18. sigue por su camino, firme.

Mario Mirabel saluda a Manolo Núñez en animada charla entre fondistas de primer nivel. Al primero le queda aún mucha cuerda, en plena recuperación, y al segundo, un histórico, le sobran ganas de pasar un buen rato. Pura historia del atletismo extremeño, como la homenajeada en el cartel, la lanzadora Montse Felipe.