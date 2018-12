Cuando el césped no es excusa

Da igual que no se tire a puerta, que apenas combinasen durante los 90 minutos de partido o que se limitasen a colgar balones al área en los minutos finales. Prácticamente todos los rivales que no han sacado un resultado positivo de Villanueva de la Serena se han quejado de lo mismo: el mal estado del césped. El último Luci Martín, entrenador del Sevilla Atlético. Sus palabras acabaron ya con la paciencia en el club serón y con la del propio Julio Cobos que respondió con contundencia, recordando que ellos son los primeros perjudicados.

El técnico sevillista, al igual que jornadas antes Munúa del Cartagena o Pontes del Jumilla, centró su análisis del partido en volver una y otra vez al estado del campo. Pero desde el Villanovense Julio Cobos asegura que prefería un campo en mejores condiciones porque lo serones son los primeros que buscan hacer un juego más combinativo por las características de muchos de sus futbolistas.

El domingo Luci Martín usó el término «vergüenza» y eso parece que acabó con la paciencia del entrenador local. Recordó que también el Sevilla de Primera se quejó de no poder jugar bien por el estado del campo en Copa. «Machín también se quejó. El campo está mal para los dos equipos, yo no me quejo porque es lo que hay, cuando voy a un campo muy bueno tampoco me quejo de por qué está tan bueno y rueda tan bien el balón», subrayó Cobos. Dejó entrever que las declaraciones de su rival sonaban un poco a excusa. «Para ser un filial, con jugadores internacionales y técnicamente muy buenos, no he visto triangulaciones ni combinaciones y mi equipo sí lo ha hecho y estoy convencido de que ellos lo saben hacer».

En este sentido Cobos prefiere valorar que sus jugadores saben adaptarse a este terreno de juego. Pero el caso del Municipal Villanovense no es algo aislado. El Vicente Sanz de Don Benito tuvo también una época en la que el campo estaba peor (con las quejas de los mismos entrenadores que visitaron más tarde Villanueva) y ahora está algo mejor. Pero campos como el del Melilla (actual líder) o el del Atlético Sanluqueño (próximo rival) no están mucho mejor. Otro caso es, por ejemplo, el del Ibiza, que juega en césped artificial.

«Los equipos buenos son los que se saben adaptar y nosotros, a pesar de estar muy mal el campo, creo que hemos triangulado muy bien, hemos tocado bien el balón en la medida de las posibilidades que nos ofrece el campo y tenemos nosotros», recordó ante los periodistas Cobos.

Que Villanovense es el primer perjudicado lo pueden atestiguar algunas quejas de los propios futbolistas durante los últimos partidos y ocasiones que se han ido al limbo porque precisamente en una de las áreas donde peor está.

El cuidado del Municipal Villanovense corresponde al Ayuntamiento. De momento no se tiene prevista ninguna intervención a corto plazo. Tampoco se sabe exactamente el problema que padece el verde. Si fuera un hongo la única solución sería cambiarlo entero.

La buena noticia es que ahora llegan las vacaciones y que hasta el 7 de enero no se vuelve a jugar allí. Serán más de dos semanas para recuperar el campo y para dejar sin excusas a los próximos rivales.