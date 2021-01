De la cuarentena a la pista en Australia

Después de 14 días encerrados entre cuatro paredes las autoridades australianas han levantado la cuarentena impuesta a los tenistas en Australia. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Jannik Sinner, Filip Krajinovic junto a Ashleigh Barty, Simona Halep, Naomi Osaka y Serena Williams fueron el viernes los primeros en saltar a la pista, en Adelaida, en una exhibición con 4.000 aficionados en las gradas.

TENNIS IS BACK‼️ 😍 @RafaelNadal defeats Thiem, 7-5, 6-4 in Adelaide. 💪🏼🎾💥 pic.twitter.com/C0lHkjHfKV

Se ponía así fin a un encierro en los que los 'top 3' han vivido de forma muy distinta a la burbuja sanitaria montada en Melbourne, donde el resto jugadores que participarán en el Abierto de Australia han pasado su confinamiento antes de afrontar el primer Grand Slam de la temporada que comenzará el 8 de febrero.

Desde el jueves y hasta el domingo los tenistas irán quedando libres para entrenar y empezar a jugar pero, a una semana del Abierto de Australia, todos se hacen la misma pregunta: ¿Cómo les afectar· este confinamiento a su juego?

"Todos saldrán con una energía guardada, inmensa, sorprende con su valoración Salva Sosa, expreparador físico de Sergi Bruguera, Àlex Corretja e Ivan Ljubicic, entre otros tenistas, pero que rápidamente apunta que "esa ventaja se diluirá por su falta de capacidad de recuperación física y resistencia, en los momentos de largos peloteos que se dan en un partido".

"El confinamiento pasará factura a todos", destaca Sosa, con mas de 30 años de experiencia en el circuito, que recalca que "quienes hayan tenido mejores condiciones de entrenamiento tendrán ventaja. No es lo mismo estar confinado en una suite de 60 metros cuadrados con terraza, pista en el hotel, gimnasio y restaurante, que en una pequeña habitación de hotel, aunque hayan podido entrenarse en el exterior. Y mucho peor será parar aquellos que no han podido salir de sus habitaciones en 14 días", valora el preparador físico.

En esa última situación han estado 72 tenistas que se las han tenido que ingeniar para entrenarse peloteando contra el colchón, el armario o haciendo ejercicio físico entre cuatro paredes para mantener su forma después de ser recluidos a su llegada a Melbourne, al haber estado en contacto con un positivo de covid-19.

Una pesadilla en la que se han visto inmersos tres tenistas españoles. Carlos Alcaraz, Mario Vilella y Paula Badosa, que dio positivo después de siete días recluida, y no podrá salir de su habitación hasta la próxima semana.

Sin duda, no ha sido la mejor manera de preparar un Grand Slam, y menos, si se trata del primero de la carrera, como lo será para Alcaraz que, con 17 años, hará su debut en Melbourne, después de haberse clasificado en la fase previa jugada en Doha.

Mañana ultimo dia de cuarentena, 💪💪lo celebro bailando y poniendole humor #AO

Tomorrow, the last day of quarantine, 💪💪 I celebrate it by dancing and putting humor #AO pic.twitter.com/m9GuSvt7fs