La cuarta E del Trujillo

La ‘E’ de equipo es la que coinciden e insisten en destacar como clave el trío de atacantes del Trujillo, Edu González, Ensa y Edu Salles, a los que ya se les conoce como ‘la triple E’. En su temporada de regreso a Tercera, tras doce jornadas disputadas y con victoria en sus seis últimos partidos, al Trujillo está encaramado a puestos de playoff.

Edu González

Eduardo González Martín, Edu González (Coria, 11 de septiembre de 1991), dice «las claves principales de los buenos resultados son el bloque y el trabajo». Es el más conocido para el fútbol extremeño de los atacantes celestes. Jugador forjado en la cantera del Coria, ha militado en varios equipos extremeños como Cacereño, Santa Amalia...

«Viajo desde Coria, donde vivo con mi familia. Un esfuerzo que viene recompensado por la importancia y la titularidad que tengo aquí y que, en definitiva, es lo que iba buscando». Sobre el entrenador, Maxi Ovejero dice que «tiene las cosas claras y nos las transmite bien, así sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades».

De sus compañeros dice que «Ensa es pura potencia, un portento físico, es un buen socio para mí. Además, Maxi nos da cierta libertad de movimientos y, jugando yo un poco más retrasado, intercambiamos goles y asistencias». Efectivamente Edu González está entre los mejores de la liga en ambas estadísticas con siete goles y otras tantas asistencias. Sobre Edu Salles dice «es más un 9 de referencia, juega bien de espaldas a portería pero también es bueno con los pies y tiene mucha variedad de movimientos. Es el complemento perfecto para Ensa y para mí».

Edu Salles

Edu de Salles Oliveira, Edu Salles (Curitiba, Brasil, 6 de abril de 1990), asegura que «las cosas nos salen bien porque están bien trabajadas desde arriba: directivos, cuerpo técnico y jugadores». Ha sido el último de la tripleta en debutar en Tercera, que no en el Trujillo. Llegó al club en noviembre del 2018, cuando el equipo militaba en la Primera Extremeña, para jugar su primer partido en la última jornada de la primera vuelta, consiguiendo anotar 20 goles en tan solo 18 partidos.

Edu Salles, canterano del Atlético Paranaense (donde encabeza la clasificación histórica de goleadores en las categorías de base con 264 dianas), ha jugado en Georgia, Lituania, Bolivia o Tailandia y vino a España para jugar en Alcorcón, pero los problemas burocráticos se lo impidieron. Racaló entonces en el Julián García de Guadiana. Y las dos partes quedaron prendadas el uno del otro.

De su entrenador dice que «el secreto es el trabajo y tener las cosas claras. Me gusta su manera de trabajar». Y sentencia: «Defendemos como un equipo pequeño y atacamos como un grande». También elogia a sus compañeros en punta: «Ensa es un bicho, tiene mucha calidad y es un luchador. Es de esa gente que marca la diferencia». De su tocayo Edu González dice «es también diferente, tiene mucha técnica, esconde el balón, tiene gran visión para encontrar espacios y dar asistencias».

Ensa

Ensa Njie (Serekunda, Gambia, 1 de septiembre de 1991) es uno de los nombres de la liga. Como sus compañeros, es un trotamundos. Ha jugado incluso en Letonia. «A nosotros no nos sorprende estar cuartos. Hay mucha igualdad entre los equipos y tenemos buenos jugadores, muy profesionales, otros más jóvenes pero con mucha ilusión y ambición y trabajamos bien».

Sobre Edu González revela que «cuando lo vi en el primer entrenamiento le dije: ¿pero qué haces tú aquí?. Es buenísimo, tiene calidad de sobra, yo digo que es como Isco con el balón y en el último pase, pero también trabaja mucho». Al hablar de Edu Salles denota complicidad: «Nos entendemos bien. Es mi compañero de trabajo con el que estoy codo con codo al servicio del equipo. Tiene calidad, velocidad, gol… somos complementarios».

La ‘triple E’ es clave, pero sin duda la más importante es la cuarta, la de equipo. Y es que por detrás de estos tres imponentes delanteros que «rematan el trabajo de todos» hay mucho más. El Trujillo tiene muchos y buenos ingredientes para lograr más que la permanencia por primera vez o para que sea simplemente etiquetado como equipo revelación. El Trujillo tiene equipo, con ‘E’ muy grande.