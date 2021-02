El Cuartillo, sede del Campeonato de Extremadura de campo a través el domingo 21

El circuito de El Cuartillo de Cáceres será sede, el próximo día 21, del Campeonato de Extremadura Individual de Campo a través organizado por la Federación Extremeña de Atletismo, el patrocinio de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la colaboración de la Diputación de Cáceres. La cita servirá de homenaje al histórico Julio Montero, ‘Julito’, carismática persona relacionada con el recinto donde será la prueba fallecido el pasado año y donde se le guarda un excelente recuerdo.

La Federación Extremeña de Atletismo, que ha confirmado la sede este fin de semana, ha informado que podrán participar todos los atletas de categoría sub- 14, sub-16, sub, 18 sub-20, sub 23, sénior y máster con licencia por Extremadura para la temporada 2021. Al tratarse de un campeonato individual, los atletas de clubs asociados no están permitidos.

Las inscripciones se realizarán en la Intranet de la RFEA. El plazo de inscripción se cerrará a las 23.55. del martes. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción. Pasado este plazo, se habilitará un día más para subsanar incidencias e inscripciones excepcionales. El miércoles se publicarán las listas de inscritos.