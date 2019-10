Un cuarto horrible, tres geniales

Si al Cáceres Patrimonio de la Humanidad le hubiesen dado a elegir anoche por un cambio en las normas del baloncesto, lo hubiese tenido claro: que los partidos durasen solo 30 minutos. En tres cuartos, los extremeños destrozaron al Real Canoe (79-57) y por el mismo precio de vencer a un teórico rival por la permanencia se puso con balance positivo en la tabla (2-1). Importante si se tiene en cuenta que el calendario ahora se endurece.

Cuando el equipo de Roberto Blanco le añade unas gotas de inspiración a su férrea entrega pueden suceder cosas muy buenas. Hay jugadores que van creciendo desde su versión inicial y no hay aparente desequilibrio entre titulares y reservas.

Eso sí: el primer cuarto resultó sencillamente deprimente. Pero casi resultó buena noticia perderlo por solo por ocho puntos (9-17). El Cáceres lo hizo todo mal: el rebote, el tiro, la defensa... Y, sin embargo, su oponente apenas lo aprovechó.

Para empezar, los extremeños tardaron cuatro minutos en anotar. Si se repite saldrá carísimo. La expresión de ello fue Niko Rakocevic, que se fue con un 0/5 en el tiro. Apenas Jordy Kuiper mantenía un poco el tono con su baloncesto algo rudimentario, pero entusiasta. La falta de ideas claras era apabullante.

El Canoe metió todas sus fichas en el triple, y eso que fallaba cuatro de cada cinco que lanzaba. Su terca insistencia desde ahí permitió al Cáceres tener oxígeno cuando peor lo estaba pasando.

El ‘quinteto B’, dirigido sabiamente por Ricardo Úriz, empezó a mejorar la situación. Y el balón pasó a circular decentemente, buscando con precisión a los tiradores abiertos. Dos triples de Ferrán Ventura y uno de Luis Parejo y Kosta Jankovic variaron la fea tendencia que tenía el choque, primero empatándolo (25-25, min. 16) y después desnivelándolo a favor hasta el 36-31 del descanso. De perder de 8 a ganar de 6. Estupendo cuando se había tirado a la basura el primer tramo.

DESPEGUE DEFINITIVO / El panorama siguió clarificándose tras el paso por los vestuarios. Para empezar, un 9-0 (44-31, min. 24) y, para contrarrestar que por fin el Canoe se había decidido a anotar un par de canastitas, tres triples seguidos, uno de Ventura y dos de Úriz (53-37, min. 27). Las caras habían cambiado definitivamente, incluyendo las de un público que también ayudó lo suyo.

Increíble: el Cáceres rompió a gustarse y a jugar un baloncesto de muchísimo nivel, aunque siempre con el matiz de que enfrente estaba un rival flojísimo, que raro será que no tenga que luchar por la permanencia. Pocas veces un equipo va a estar tan huérfano de un jugador como este de Tyson Pérez, su ‘hombre franquicia’ durante los últimos años. La noche estaba liquidada con un cuarto todavía por delante (61-42). El parcial era de 50-22.

Sirvió para poco lo que pasó hasta el final. Hubo un amago de heroicidad madrileña, pero la diferencia no bajó de doce (65-53, min. 33). Y hasta hubo ocasión de darle minuto y medio a Edu Chacón, jugador del filial, que acertó con el último punto del partido.Un buen colofón para una noche que empezó con dudas y terminó eufórica. Toca disfrutarlo a tope porque a partir de ahora no será tan fácil ganar.

cáceres 79

CANOE 57

3Marcador por cuartos: 9-17, 36-31 (descanso), 61-42 y 79-57 (final).

3Árbitros: Palomo, Gómez y Aranzana.

3Pabellón: Ciudad de Cáceres.

3Espectadores: 1.200.

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Aitor Zubizarreta (6), Niko Rakocevic (2), Milan Nikolic (7), Jordy Kuiper (10), Arkeem Joseph (15) -cinco inicial- Ricardo Úriz (11), Ferrán Ventura (9), Luis Parejo (7), Jorge Bilbao (8), Kosta Jankovic (3), Edu Chacón (1).

3ZTE Real Canoe: Alberto Martín (11), Álvaro Lobo (0), Chema Gil (2), Olaf Schaftenaar (5), Tyler Seibring (3) -cinco inicial- Facundo Corvalán (11), Karl Lundqvist (4), Ander Martínez (18), Juan Jo sé Jiménez (3).