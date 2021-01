Los cuatro extremeños fijos para Tokio centran su año en los juegos

Todos ellos han comenzado el año de la misma manera: mirando el horizonte del verano, con la perspectiva de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras un buen número de deportistas extremeños peleará por una plaza (los nadadores César Castro y Miguel Durán, la judoca Cristina Cabaña, la piragüista Estefanía Domínguez o el futbolista Pedro Porro, por citar algunos casos), hay cuatro que estarán en Japón seguro, de no mediar problemas físicos. Y ello les hace preparar el año en función de esa cita, al punto de centrar sus esfuerzos en ella.

«El objetivo será luchar por las medallas si no hay lesiones. Que todo siga como hasta ahora. También me gustaría superar el récord de España otra vez y llegar a los 80 metros», dice el lanzador montijano Javier Cienfuegos, que pasa unos días en Canarias, con su familia política, antes de entrar en faena «con toda la fuerza» en el año de sus terceros juegos.

En similares términos se pronuncia Álvaro Marín. El marchador llerenense, además de disfrutar de su fichaje por el Capex, club de su Extremadura natal, tiene la espina clavada de sus dos actuaciones irregulares en Londres y Río. «Para mí personalmente el objetivo es sacarme la espina de los dos juegos olímpicos anteriores, que no han ido bien y que, como mínimo, para el próximo me pongo como meta conseguir un diploma olímpico», comenta, siempre ambicioso, el atleta.

Más genérico en su juicio se manifiesta el escalador Alberto Ginés, que, al abrigo de una insultante mayoría de edad, va a debutar haciendo historia en unos JJOO, siendo el primer español en hacerlo. «Lo de mi preparación está un poco parada ahora, pero estos días de inicio de enero volveré a retomar esa preparación como objetivo principal de la temporada». El joven cacereño sueña con hacer algo grande, aunque sigue comedido en sus palabras.

UN POSITIVO

De todas maneras, para él ahora será importante olvidar un 2020 negativo. «Ha sido duro por esto de la pandemia. He dejado atrás alguna lesión y un positivo por covid, por lo que ha habido muchos parones», se lamenta el talentoso deportista, que añade: «me ponía fuerte, me tenía que parar, después retomar los entrenamientos y volver a ponerme en forma. Ha sido difícil porque lo planeas todo y psicológicamente es duro porque siempre ha habido un imprevisto que no me ha dejado trabajar bien», agrega Ginés.

La triatleta pacense Miriam Casillas fue la primera entre los extremeños en conseguir asegurar el billete para Tokio. «Es una prueba que se adecúa muy bien a mis características», dijo a diferentes medios (no ha podido ser contactada por este diario en los últimos días) tras hacer un test en el escenario olímpico donde se desarrollarán su pruebas.

En su segunda participación en unos juegos, en su caso, será especialmente complicado aspirar a estar entre las mejores, por lo que para ella hay una motivación primordial a efectos individuales, que es disfrutar del momento y pelear sin presiones añadidas. «La experiencia es increíble, sufrí muchísimo en la carrera dándolo todo hasta la meta, pero todo lo que hay alrededor es difícil de expresar con palabras, es algo que sabes que no vas a olvidar», apuntó a la agencia Efe en una entrevista el pasado año.

En cualquier caso, habrá que ver otros factores, como si va a haber público, si ha tomado una cierta normalización... quedan muchas incógnitas que desvelar en los próximos meses. Y los deportistas extremeños intentan aislarse y concentrarse en ponerse en forma para llegar al evento en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas.

En realidad, mientras todo ello ocurre, toca trabajar y en los próximos días todos ellos acelerarán sus entrenamientos en lo que parece el punto de partida. «Hay mucha expectación los años olímpicos. Ahora, con el tema de la vacuna, esperemos que los JJOO sean seguros . Tenemos que pensar en que va a ser un año normal, que va a haber unas competiciones en las que hay que intentar alcanzar lo máximo», afirma Álvaro Martín.

Javier Cienfuegos sigue con su particular trabajo metódico en lo que es su mejor momento, en plena madurez. «En 2020 empezamos muy bien y el objetivo era luchar por una medalla en los juegos. Mejor no se podía empezar, con mínima olímpica, el título nacional y mi mejor invierno de siempre. Ahora volver a competir es más satisfactorio que las marcas», comenta el montijano.

El martillista dice que su plan va a ser «un poco diferente al de años anteriores» porque solamente se ha planteado un pico de forma, en los meses de verano en Tokio, «Prepararemos el campeonato de España que será en Montijo y la Copa de Europa, en Leiría, en Portugal, pero todo va enfocado a los juegos y la marca va a quedar en un segundo plano». El primero para él --y para todos, en realidad-- lo tendrán en la capital japonesa. Allí esperan unirse más extremeños y disfrutar de un gran acontecimiento que, sin duda, será especial. Muy especial en este 2021.