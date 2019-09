Curro no se descarta para ayudar al Mérida este domingo ante el Marbella

Más allá de no poder pasar del empate a uno frente a la Balompédica Linense, la peor noticia para el Mérida fue que Curro tuviera que ser sustituido nada más comenzar la segunda parte. El técnico emeritense, Santi Amaro, reconoció al final del choque que se le estuvo tratando en el descanso pero no pudo continuar en el partido el centrocampista, quien explicaba ayer en Canal Extremadura que «un mal apoyo me produjo una sobrecarga en el aductor que no me permitía hacer bien los giros». A pesar de esto, el propio futbolista asegura que estará listo para jugar este domingo ante el Marbella: «Llego al partido. El domingo estuve bastante mal pero el lunes y el martes me traté y hoy (por ayer) ya he hecho parte del entrenamiento».

El domingo (11.30 horas) el Mérida va a buscar la primera victoria de la temporada en Marbella, una circunstancia que tiene al equipo «ansioso», reconoce el mismo jugador, aunque asevera que «estamos trabajando muy bien y nunca le hemos perdido la cara a los partidos», por eso entiende el futbolista que «todavía es pronto para generar dudas».

El Marbella es uno de los siete equipos del Grupo IV que aún no ha perdido. Han empatado dos partidos, los dos que han jugado como visitantes, y han ganado el único jugado como local.