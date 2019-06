Daniel Martín dejará el Mérida

El que ha sido presidente del Mérida en las últimas siete temporadas, Daniel Martín, ha anunciado que dejará la presidencia de la entidad emeritense. Martín afirma marcharse «con la cabeza alta, cumpliendo con mi palabra y con el club». Después del ascenso a Segunda División B cosechado por su equipo el pasado domingo, «tenía que devolver a los aficionados al equipo donde debía», según manifestó.

El principal motivo por el que ha tomado la decisión el empresario madrileño es el cansancio acumulado: «necesito descansar y estar más cerca de mi familia. Este año ha sido muy duro y me he quedado sin fuerzas». El mandatario no quiere que sea una despedida definitiva, más bien un «hasta luego, porque si el club me necesita siempre estaré ahí para ayudarle».

Con respecto al futuro de la entidad, Daniel Martín asegura que ha dado el paso porque «todo está muy estudiado y preparado, no queremos que se eche a perder el trabajo de estos años», así que, en este sentido «le pido a la afición que arrope a quien venga como nos apoyaron a nosotros cuando vinimos», expresa Martín, quien no ha querido desvelar ningún nombre que pudiera hacerse con las riendas del club. Desde finales de la temporada pasada, el empresario Paco Puertas ha estado muy cerca de la directiva romana, por lo que habrá que ver cuál será su papel una vez que se vaya el actual presidente.

Por otro lado, primero el césped del Romano y después la Plaza de España de la capital extremeña, se convirtieron en el epicentro de la fiesta por el ascenso a Segunda B del equipo de Santi Amaro. El noveno penalti lanzado por Álex Jiménez provocó el delirio y la invasión de campo por parte de muchos de los 8000 aficionados que poblaron las gradas emeritenses.

Lo que se vio en el verde del Romano tras el último lanzamiento fueron abrazos, emoción, e incluso la celebración también por parte de una expedición del Racing Valverdeño que llegaron a mantear al propio Santi Amaro, ya que el ascenso emeritense suponía que el equipo de Valverde de Leganés se mantuviera en Tercera División.

Del Romano, la fiesta se trasladó a la Plaza de España, en una celebración bastante menos multitudinaria que la que se hizo hacía cuatro años cuando el Mérida ascendió en Laredo. La circunstancia de que fuera en domingo bien entrada la noche provocó que hubiera un menor número de aficionados, aunque se pudieron contar por cientos.

Futbolistas, cuerpo técnico y presidente hicieron sus respectivos parlamentos desde el balcón del Ayuntamiento ante el delirio de los presentes. También el recién reelegido alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, salió a pronunciar unas palabras de ánimo a la afición, que se mostró exultante en todo momento, así como los propios técnicos, jugadores y directivos. Fue una noche, en cualquier caso, inolvidable para la gran familia del renacido Mérida AD.