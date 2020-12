David García Zurita: el chico sin límites

«Todo se puede mejorar». Es el mejor mensaje que puede ofrecer un chico de 15 años que acaba de batir los récords de España sub-16 de 60 y 300 metros, el pasado fin de semana en Madrid con unas marcas impresionantes, 6.90 y 34.70, respectivamente. David García Zurita explica que estos dos oros «suponen terminar un año en el que no esperaba jamás hacer todo lo que he hecho y menos en las condiciones en las que estamos a diario».

El oro de 300 le sabe mejor. «Es el que más me había preparado y en el que podía ser más bestial la marca. Así lo he demostrado». Superó en más de un segundo al subcampeón y en casi dos al tercero. «Tenía que salir a muerte y terminar muriendo. Y así lo hice. Ya que no tenía a ningún referente por delante fui yo solo en mi propia carrera. Fue la motivación de ir a tope y decir que ahora o nunca».

El oro de 60 también fue brillantísimo, porque en una hora había afrontado dos semifinales de 60 y 300 y después tuvo que vencer también en la final. «El sábado tuve primero el 300; 20 o 25 minutos después la semifinal del 60 y en una hora escasa la final. Fue el más complicado al tener tres pruebas. Las órdenes era intentar dar lo menos posible en semifinales para dar mi mejor versión en la final y salió todo redondo».

Su entrenador en el Club Atletismo Badajoz, Luis Carretero, apunta que «más que a nivel físico era a nivel mental de ponernos en situaciones en las que no tuviéramos dudas de que el cansancio no nos tenía que lastrar. Él sabe plasmar muy bien las órdenes, lo hizo de diez y apretó en la final con maestría».

La final de 60 «fue más ajustada. Ha sido la final más rápida de la historia de esta categoría con tres atletas por debajo de siete segundos y dos por debajo del anterior récord de España». La imagen de Carretero es ver también a su otro atleta, Jorge Hernández, octavo clasificado «en la final más cara de la historia. Fue maravilloso. Tenemos una cantera muy buena, ya que cuidándola para que lleguen lo más lejos posible».

Sensación nacional

«¿Qué si soy una sensación del atletismo español? Eso dicen», reconoce David, explicando que «los halagos me gustan, claro, a todos nos gusta que nos elogien y motiven. Estoy con los pies en el suelo, pero disfrutando de lo que he conseguido y de lo que queda por conseguir».

David mira ahora a Europa. «En el 100, con la marca de 10.74 hice la mínima europea para el año que viene, en donde intentaremos ir al Europeo y demostrar lo que de verdad valemos mi entrenador y yo».

Precisamente su entrenador, Luis Carretero, añade que David «es la referencia dentro de las categorías de menores en la velocidad y lo que importa es el largo plazo, que en absoluto se consigan grandes cosas. Es seguir formándose y cuando llegue el momento de pelearse cara a cara con los absolutos estar lo mejor preparados para demostrar lo que está haciendo, pero en absoluto».

No cree que ahora el proceso sea más complicado aún. «Intento abstraerme de la nube mediática», dice Luis. «Nos gustan los reconocimientos, los disfrutamos en el momento, pero debemos centrarnos en el camino previsto de formación, en los objetivos a corto y largo plazo, apoyarnos en nuestro club, nuestra familia y, si seguimos así, continuaremos cosechando éxitos como hasta ahora».

Mejorar

Carretero se marca con David unos nuevos retos de mejora «a nivel técnico y físico» y de cara a campeonatos, «seguir peleando todas las medallas. Él tiene la ilusión de un Europeo, que es asequible, y vamos a intentar llegar en la mejor forma posible».

«Necesito marcas pero es asequible y soy capaz de hacerlo. Estrenará una nueva categoría, la sub-18», asegura. «Estoy impaciente», dice el atleta, que pasa a una categoría ilusionante con calendario olímpico. Puede correr con los absolutos, 200 y 400 metros. «Tiene muchas ganas de esas pruebas. Tendrá que aprender a calcular los ritmos y compaginarlas con las pruebas que ha corrido hasta ahora, en el mejor momento adquirir su mejor marca y llegar hasta donde pueda. A partir de sub-18 empieza la criba del chico que hace el deporte como escolar o los que se dedican a nivel federativo y a tomárselo de forma más seria. Veremos dónde está cada uno en el momento oportuno», afirma Luis Carretero.

Próxima cita, en marzo

El siguiente campeonato de España será en el mes de marzo. David ha pasado a entrenar cinco horas semanales, con una hora y media en adelante cada día, descansando miércoles y domingos. Hace un mes aumentaron el número de días, pasando de tres o cuatro ahora de cuatro a cinco. «Que se siga desarrollando, que crezca y una vez esté formado, hablaremos de alto rendimiento», expone Carretero.

Y mientras tanto, el Club Atletismo Badajoz disfruta del momento. «Hemos crecido una barbaridad tanto en campeonatos, medios, visibilidad… Seguiremos intentando llevar el nombre de Badajoz lo más lejos posible», subraya el técnico del éxito.