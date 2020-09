David Rocha, borrón y cuenta nueva en el Extremadura

David Rocha, uno de los jugadores más talentosos que ha dado el fútbol extremeño en la última década, vuelve a Segunda B. Lo hace arrastrado por el descenso del Extremadura y tras una temporada con más sombras que luces, empañada por su calvario de lesiones, especialmente unas eternas molestias en la zona del pubis que lo han traído por la calle de la amargura en los últimos meses.

El cacereño quiere hacer borrón y cuenta nueva. Regresa seis temporadas después a la categoría de bronce tras más de 140 partidos en Segunda División en los que ha saboreado su mejor fútbol. «Quiero volver a estar bien. El año pasado fue un año duro para mi porque, desde noviembre, no pude estar al 100% por los dolores en el pubis. No quiero tener un año igual», confiesa el jugador. Rocha va más allá y tiene claro que, si la cosa no mejora este año, se irá directamente al quirófano: «el equipo no puede permitirse tener a jugadores en el campo que no estén al máximo. Si las molestias persisten, tendré que tomar otra decisión», asegura.

El esfuerzo del cacereño por jugar el tramo final de la pasada temporada fue titánico. Tuvo que forzar la maquinaria hasta la extenuación y dormir diariamente con una máquina que prácticamente le impedía moverse de la cama. Al final, sus números, no fueron tan bajos y terminó jugando 30 encuentros, aunque sólo diez de ellos completos.

Pese al descenso y la vuelta a una categoría no profesional, Rocha no pierde ni la sonrisa ni la ilusión por seguir siendo importante: «Es una Segunda B atractiva, al menos para mí. No hay margen de error y, desde el inicio, nos vamos a jugar los objetivos, lo que nos hace saber que hemos de ponernos el mono de trabajo desde el primer día porque la temporada va a ser exigente».

Cree que el Extremadura tiene que aprender de la experiencia del pasado año para buscar el regreso a la competición y tiene claro que se han fichado «muy buenos jugadores» para volver a intentarlo, aunque se ha mostrado cauto y ha fijado como primer objetivo la clasificación para la Liga Pro del año que viene.

GRANERO, FUERA / De otro lado, se confirmó la salida oficial de Borja Granero con destino al Deportivo de La Coruña. El jugador ha tenido que renunciar a algunas cantidades económicas para poder salir, aunque lo ha hecho de manera muy elegante y transmitiendo en sus redes sociales un escrito de agradecimiento a la entidad, a los entrenadores que ha tenido (Sabas, Rodri y Manuel), al presidente y a la afición. Firma para las próximas tres temporadas, después de haber estado dos en Almendralejo. El siguiente en salir puede ser Pinchi. El Fuenlabrada ha apretado en las últimas horas por él.