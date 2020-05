Decidido: El Santa Teresa asciende a Primera y no habrá descensos en Segunda B ni Tercera

Ya está decidido. El fútbol no profesional, es decir, todo el que está de Segunda para abajo y las categorías femeninas, echa el cierre. No habrá descensos, pero sí ascensos, como el del Santa Teresa Badajoz, que la próxima temporada volverá a estar en la Primera Iberdrola, máxima categoría del balompié femenino español. En Segunda B y Tercera, si Sanidad lo permite, se jugará un play off exprés para decidir los ascensos. Si no se pudiera jugar, quien suba de categoría será el primero de cada grupo en el momento de suspenderse la competición.

Esta es la propuesta que la Comisión de Presidentes Territoriales, reunida bajo la presidencia de Luis Rubiales, ha decidido por unanimidad trasladar a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada. Esta propuesta, recuerda la Federación Españolad e Fútbol, estará condicionada a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes.

En Segunda División B, si hay play off exprés, lo jugará el Badajoz, tercero del Grupo IV, donde Don Benito y Mérida mantienen la categoría. El conjunto romano era penúltimo. Acompañarán a los pacenses en esas eliminatorias rápidas Cartagena (1º), Marbella (2º) y Yeclano Deportivo (4º). En las semifinales se enfrentarían primero contra cuarto y segundo contra tercero. Si no hay play off exprés subirá el Cartagena como primero de grupo.

TERCERA DIVISIÓN

En Tercera, en el Grupo XIV, el sistema será similar: primero contra cuarto en el momento de suspenderse la competición (Villanovense-Extremadura B) y segundo contra tercero (Coria-Cacereño). Se queda fuera el Moralo, empatado a puntos con el filial azulgrana. Si finalmente no se disputa el play off exprés, quien jugará la próxima temporada en Segunda B será el equipo de Villanueva de la Serena.

Tanto en una categoría como en otra la intención es disputar esos play off exprés (siempre con la autorización de Sanidad) entre finales de junio y el mes de julio.

Además, entre todos los primeros de grupo de Tercera, la Federación designará dos que no hayan conseguido el ascenso en el play off exprés para tener la temporada próxima 100 equipos en Segunda División B.