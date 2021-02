Decididos los reservas del All-Star

Si el viernes pasado la NBA se dieron a conocer los quintetos titulares del All-Star Game, esta madrugada se han confirmado los jugadores que completarán el 'show' que enfrentará al Equipo Lebron contra el Equipo Durant. Una selección integrada por primera vez por el joven Zion Williamson y con la criticada ausencia de Devin Booker. Los 14 jugadores anunciados incluyen a cuatro debutantes en un All-Star: Williamson, Jaylen Brown, Julius Randle y Zach Lavine.

Por la conferencia Este los elegidos fueron los bases James Harden (Brooklyn Nets) y Ben Simmons (Philadelphia 76ers), el escolta Zach Lavine (Chicago Bulls), los aleros Jaylen Brown y Jayson Tatum (ambos de Boston Celtics), el ala-pívot Julius Randle (New York Knicks) y el pívot Nikola Vucevic (Orlando Magic). Estos jugadores se suman a los cinco titulares provenientes del Este: Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Bradley Beal y Kyrie Irving.

En el Oeste, los reservas anunciados son los bases Damian Lillard (Portland Trail Blazers) y Chris Paul (Phoenix Suns), el escolta Donovan Mitchell (Utah Jazz), el alero Paul George (LA Clippers), el ala-pívot Zion Williamson (New Orleans Pelicans) y los pívots Anthony Davis (LA Lakers) y Rudy Gobert (Utah Jazz). Los cinco titulares del Oeste son Lebron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Stephen Curry y Luka Doncic.

Por cuarta edición consecutiva, los equipos del All-Star no se establecerán por conferencias sino que los dos jugadores más votados por los aficionados, LeBron James y Kevin Durant, serán los capitanes de los combinados y se repartirán libremente a todos los integrantes.

No entienden la ausencia de Booker

Algunas de las bajas en esta lista generaron fuertes críticas, como la de Mike Conley (Utah Jazz) y sobre todo Devin Booker (Phoenix Suns).

"Devin Booker es el jugador más irrespetado de nuestra liga!!! Tan simple como eso", escribió en Twitter LeBron James.

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that. — LeBron James (@KingJames) February 24, 2021

Ricky Rubio también mostró su disconformidad con la elección: "Me estáis diciendo que DBook no está en el All Star? Venga ya".

... you telling me DBook ain’t AllStar??!! 😳 come on. — Ricky Rubio (@rickyrubio9) February 24, 2021

A pesar de que Lebron y otras figuras de la NBA se oponían a su celebración, la liga celebrará el All-Star el 7 de marzo en Atlanta concentrando los eventos en una sola jornada y sin público presente.