Dejarse la vida no es suficiente

Casi, pero no. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad imaginó la victoria durante muchos minutos al desactivar a un rival como el B The Travel Brand Mallorca-Palma, pero a la hora de la verdad no remató y cayó en el Multiusos (62-68). Queda la sensación de que se pudo haber dado la sorpresa porque los baleares, uno de los favoritos para el ascenso a la Liga Endesa, dieron una versión bastante deteriorada de sí mismos, pero la del conjunto de Roberto Blanco no fue mejor, pese a su indiscutible entrega. No basta con dejarse la vida. Hay que meter alguna de vez en cuando. El tremendo 5 de 26 en triples recuerda lo repetido durante la pretemporada y que parecía hibernado en este primer mes de competición: el Cáceres viviría y moriría desde 6,75.

Es llamativo que, contra pronóstico, igualase a su oponente en rebotes y contuviese su juego interior. Algo es algo. Duele, pero no es una derrota fuera de guión. Se sabía que en esta fase de calendario --esperan la próxima semana Breogán y Ourense, otros dos ‘grandes’-- aguardaban momentos amargos.

Sorprendió especialmente la presencia de Sylvester Berg como titular. Su entrenador le tiene mucha fe, aunque fue un movimiento que no acabó de salir bien pese a empezar con un triple. Al poco tiempo hizo dos faltas y tuvo que salir Jordy Kuiper, el teórico dueño de la posición de ‘4’. Kosta Jankovic, camino ya a ser un fichaje fallido, ha pasado a ser la tercera opción.

El partido transcurría movido, pero con muchos errores en las dos canastas. Sería una constante. Particularmente buena fue la defensa del Cáceres, que solo permitía anotar desde la línea de tiros libres a un Palma quizás sorprendido por tanta resistencia (15-15, final del primer cuarto).

Ricardo Úriz puso al servicio del equipo su versión más anotadora y sus 7 puntos y la energía inagotable de Jorge Bilbao en la zona rival fueron importantes para un minúsculo despegue (30-25, min. 17) que acabó en nada. Nadie consiguió una diferencia tan ‘grande’ en la primera parte.

Ninguno de los dos contendientes enlazaba una fase continuada de buen juego. Y no es que los tiros fuesen incómodos en su mayor parte, pero sobraban los nervios y faltaba alguien que se decidiese a coger el mando. Al descanso, 34-33.

El paso por los vestuarios no sirvió para que empezar a ver aro con claridad. Las canastas seguían llegando a cuentagotas. Tanto que, cuando Cáceres enganchó un par de ellas seguidas, creció la esperanza (43-38, min. 26), pero el Palma respondió con dos triples consecutivos también, una faceta en la que, en ese momento, estaba en un terrorífico 3 de 20. Acabó con 8 de 29.

Nada más claro que el 48-48 con el que se inició el último cuarto para explicar lo que habái sucedido hasta entonces: igualdad máxima y poca puntería. Todo se decidiría en 10 minutos.

El Palma empezó mejor el desenlace. Volvió a acertar desde lejos y eso le dio la iniciativa por primera vez en mucho tiempo. Y no solo eso. Dos triples más de Thomas Bropleh, hasta entonces invisible, dejaron casi ‘groggie’ a los verdinegros (51-62, min. 37). No faltó la fe para apelar a la épica y la reacción extremeña le llevó a lanzar varios triples en el minuto final que hubiesen casi igualado el choque. Pero no era el día, no.

CÁCERES 62

PALMA 68

3Marcador por cuartos: 15-16. 34-33 (descanso), 48-48 y

3Árbitros: Muñoz, Lázaro y Peláez. Sin eliminados.

3Pabellón: Ciudad de Cáceres.

3Espectadores: 1.200.

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Aitor Zubizarreta (3), Ferrán Ventura (7), Niko Rakocevic (10), Sylvester Berg (3), Arkeem Joseph (8) -cinco inicial- Ricardo Úriz (7), Jordy Kuiper (7), Parejo (3), Jorge Bilbao (8), Kosta Jankovic (0). Milan Nikolic (6)

3B The Travel Brand Mallorca-Palma: Alex Hernández (4), Lofberg (15), Bertone (1), Boris Borac (5), Chema González -cinco inicial- Thomas Bropleh (16), Carles Biviá (5), Babantude Olumuyiwa (0), Erik Quintela (6), Xavi Rey (5), Linqvist (11).