Dentis y Garello, los 'pibes' del Sagrado

Ezequiel Horacio Dentis (5 de julio de 1982) y Vicente Garello (16-11-2000) son ambos de Rosario, la ‘patria chica’ de Leo Messi. Se da una especial circunstancia entre ambos, pívots del exitoso Sagrado Corazón Lithium Iberia: Dentis, el clásico veterano con mil batallas a sus espaldas, había jugado con el padre de Garello, Javier, al principio de su carrera, poco antes de que el chico naciese, en Rosario Central.

«¡Eso demuestra que soy viejo! Era mi primer año como profesional y al padre de Vicente, al que llamábamos ‘Rodilleras’ Garello por unas celestes que llevaba, estaba ya casi al final», cuenta. El joven sonríe con la anécdota y aporta la suya de la misma época: «Mi madre se puso de parto cuando estaba viendo un partido de mi padre. Hubo una pelea en la grada, con lanzamiento de piedras, y ella se puso a llorar. La gente pensaba que era por la preocupación, pero era porque tenían que llevarla al hospital para que yo naciera».

Es fácil imaginar que Dentis ejerce un poco ahora de ‘papá deportivo’ de Garello, que está destacando muchísimo (19,7 puntos y 11,1 rebotes). «Su padre pegaba muchísimo. Vicente es tierno al lado suyo», bromea Dentis, que llegó hace un mes y tiene un largo historial a sus espaldas que incluye etapas en España con Calpe (2004-05) y Rosalía de Castro (2005-06), además de haber hecho una pretemporada con el Lleida cuando estaba en ACB. «Era otra época. Todo son buenos recuerdos», subraya. Es de la misma generación de otros argentinos de talento que desembarcaron en España en la misma época, como Paolo Quinteros, Matías Lescano, el ‘Tuky’ Bulfoni o Fede Van Lacke.

«En Argentina se suspendió el torneo el año pasado y en octubre fui a jugar a Italia, al Airino Basquet de Termoli, en el sur, pero tampoco llegó a arrancar la liga. Cuando surgió la posibilidad de venir a Cáceres, hablé con Vicente y me contó maravillas, así que tomé rápido la decisión», resume sobre su llegada ahora.

Seguirá en el baloncesto mientras «cuerpo y mente» lo dicten. «Cuando uno no me dé, lo dejo», apunta. Garello toma nota: «Siempre intento aprender de todo el mundo, pero de él me quedo sobre todo con que venga con 38 años que jugar y a entrenar con esta profesionalidad».

El parque del Príncipe

La admiración es mutua. «Vicente tiene mucha calidad. Le gusta mucho trabajar y se cuida fuera de la casa. Está muy bien que haya salido de casa para que vea lo que quiere para su futuro. Es un poco la misma historia que la mía, que salí de Argentina con la misma edad», sostiene Dentis.

Ambos dicen estar encantados del trato que les da el Sagrado. «Cualquier cosa que se le pide al club nos la sirve. Es importante eso para luego poder rendir bien en la cancha», añade el veterano. Su compatriota asiente, aunque todo es más nuevo para él: nunca había estado en Europa anteriormente. «En el baloncesto hay muchas cosas parecidas. Tampoco he podido conocer mucho por el tema de la pandemia. La ciudad me gustó mucho», indica.

El rincón favorito de los dos es el remozado parque del Príncipe, «un sitio maravilloso para correr, para disfrutar de la naturaleza y para tomar mate», coinciden, siguiendo en esto último el tópico argentino. «¡Asados no podemos hacer!», exclama otra vez con la sonrisa en la boca Dentis. En su opinión, su país exporta tanto deportista por el «hambre de gloria, de buscarse la vida en todos los ámbitos. En baloncesto hay muchas ligas y jugadores de calidad. La generación que ganó los Juegos en 2004 nos dio mucho prestigio».

Garello piensa en, terminada esta temporada con el Sagrado, quizás subir algún escalón: «En la Liga EBA se juega con muchos golpes, pero me va a servir para mejorar». Dentis asiente: «En competiciones superiores, con un juego más técnico, se le haría más sencillo».

Ambos elogian la figura de Juan Pablo Márquez, el entrenador. «Es muy estudioso, muy centrado, apasionado del baloncesto. Está todo el día. No hay otro tema de conversación. Las cosas las está haciendo bien y eso lo está reflejado», sentencia Dentis, que hay conocido a muchos.

La charla tiene que acabar: Márquez les espera con la pizarra y el silbato. Ser canchero y no pechofrío se nace, pero también hay que ejercitarlo.