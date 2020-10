Depay revela que el límite salarial impidió su fichaje por el Barça

Memphis Depay realizó sus primeras declaraciones sobre su futuro frustrado fichaje por el FC Barcelona a la cadena holandesa NOS en las que dejó claro que el límite salarial impuesto por la Liga impidió salir de Lyon para aterrizar en el Camp Nou.

"Estuve bastante cerca del Barça", reconoció a la cadena televisiva tras la derrota de su selección en un amistoso ante México (0-1) en el que Depay dispuso de una gran ocasión que se estrelló en el larguero en el tramo final. Fue el estreno como seleccionador de Frank de Boer.

"Solo la normativa no me dejó fichar", reconoció antes de explicar las claves de su fallido fichaje por el FC Barcelona: "No necesitamos entrar en todos los detalles, pero hubo ciertas reglas que desafortunadamente lo impidieron". Depay fue una petición expresa de Ronald Koeman, con el que coincidió en la selección holandesa.

RÉBAJA SUSTANCIAL

En el último día, el Lyon había rebajado sustancialmente sus pretensiones de ingresar 25 millones. Sus demandas cayeron hasta los 8 millones de euros más algunas variables, según Mundo Deportivo. Depay se quedó sin poder firmar, pues, por sobrepasar el Barça el límite salarial, de ahí que necesitara la marcha de Dembélé al Manchester United, pero el francés no aceptó.

El delantero internacional de Holanda se ha lamentado de esta situación, aunque espera centrarse a partir de ahora en el OL y esperar al próximo mercado de invierno. Ahora me centro en el Olympique de Lyon y quiero volver a ser importante allí. Luego veremos cómo van las cosas, pero es posible que el interés siga ahí, afirmó. Depay acaba contrato con el club francés a final de temporada.