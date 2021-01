La pandemia sigue afectando sobremanera al deporte regional e incluso generando dudas añadidas. Y todo ello después de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta haya publicado una serie de medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación a la actividad deportiva en Extremadura, de aplicación del 14 al 20 de enero, entre las que están la de paralizar los eventos y competiciones deportivas de carácter regional, pero permitir el desarrollo de las competiciones de carácter nacional, a puerta cerrada.

El quid de las incóngnitas ha tenido un punto neurálgico: los viajes. El desplazamiento entre municipios para los entrenamientos queda prohibido, excepto para las competiciones permitidas. Esa es la clave que ha generado, por momentos, un cierto estado de confusionismo, finalmente minimizado por la Junta.

Este es un punto en el que, efectivamente, tuvo unas horas de bastante desconcierto, puesto que en un primer momento no se contemplaba esta excepción, que finalmente se aclaró a última hora de la tarde. El problema se planteaba para muchos clubs deportivos no profesionales que compiten en diferentes categorías nacionales, como es el caso de la Tercera División de fútbol o el voleibol de Superliga-2 .

LA ACLARACIÓN / Definitivamente, la consejería resolvió con un nuevo anuncio pormenorizando la situación y el nuevo escenario que se plantea, entre lo que se incluye que se siguen permitiendo esos desplazamientos entre los municipios para entrenar. Ello calmó sobremanera los ánimos y provocó más de un respiro entre los responsables de las entidades y sobre todo entre los técnicos y los jugadores, sobre los que se cernía ese escenario nada claro.

Aun así, se han visto suspendidas numerosas competiciones deportivas, por ejemplo de atletismo, como el Cross de Llerena y la Prueba de Pista de Invierno Arte Físico; o todo el fútbol regional desde Primera División Extremeña hacia abajo, con el agravante que estos deportistas no podrán desplazarse entre municipios para entrenar, como mínimo hasta el 20 de enero, según ha .

La pandemia, y las medidas para luchar contra ella, ponen una nueva piedra en el camino del deporte aficionado extremeño, que sobrevive a base de constantes readaptaciones, que provocan, en cierto modo, algo de eso que se ha dado en llamar ‘fatiga pandémica’. Y todo ello con un horizonte nada claro, en el que las suspensiones de eventos son una norma generalizada y se prevé que esta coyuntura no sea puntual, sino que se prolongue en el tiempo a lo largo de los próximos meses. Ytodo ello se tiene ya interiorizado.

Hay muchas más derivaciones, muchas más de las celebraciones o no de esos encuentros. ¿Qué ocurrirá con la vertiente económica, por ejemplo, en clubs de la Tercera División de fútbol? ¿Saldrán las cuentas? A algunos puede que no les salgan ya, ya que no han percibido apenas dinero en concepto de taquillas y otros conceptos como las recaudaciones del bar. H