El derbi del amor y otras cosas

El 14 de febrero se disputará en Villanueva de la Serena el que se ha venido a denominar como ‘el derbi del amor’. Al estilo del programa televisivo de moda en citas a ciegas, el club serón ha diseñado un cartel para el partido al que no le falta detalle y en el que, aprovechando el juego que da la fecha (San Valentín, Día de los Enamorados), citan a un pretendiente «un poco verde y villano» (en alusión al Villanovense) contra otro «experto en dar calabazas» (en clara alusión al gentilicio popular de los dombenitenses, calabazones). Las edades de los ‘enamorados’ son las que no casan mucho, pues el Villanovense, según el propio cartel, tiene 29 y el Don Benito 93, aunque dicen que el amor no tiene edad.

Hasta ahí, lo que es la curiosa e ingeniosa idea del cartel. Lo que pocos imaginaban es la polémica que se ha podido generar desde la iniciativa de algunos calabazones. Y es que el lunes por la noche comenzó a circular por las redes sociales un cartel en el que aficionados del Don Benito organizaban una quedada para despedir el domingo a la plantilla en la puerta del Municipal Vicente Sanz antes de partir hacia Villanueva de la Serena. Y menos mal que se quedaba la cosa ahí, porque, siguiendo con el símil, parece que los amigos del novio pretendían plantarse el domingo en la mismísima casa de la novia (o sea en Villanueva) para dar la serenata. Todo ello previo permiso de Vergeles, si el consejero levantase para entonces el cierre perimetral que actualmente impide el desplazamiento entre ambos municipios para citas amorosas y serenatas románticas.

«El bus pondrá rumbo a Villanueva entre las 15.00 y las 15.15h, por lo que a las 14.45h se convoca a todos los aficionados. Se ruega a todos que mantengan la distancia de seguridad y que lleven las mascarillas bien puestas», rezaba el cartel que pululaba por las redes.

El cartel, que parece que tiene su origen en unos jóvenes seguidores del club, corrió como la pólvora y desde distintos estamentos sociales de Don Benito trataban de pellizcarse para ver si era real y se frotaban los ojos. «O sea que hemos tenido una incidencia de más de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes, que ahora rondamos los 500 aún, con decenas de hospitalizados, que llevamos más de un mes con negocios cerrados en la localidad y hay quien se atreve a convocar quedadas para despedir a unos futbolistas que van a jugar a la ciudad de al lado. ¿Nos hemos vuelto locos o qué?», manifestaba un empresario anonadado con el fenómeno.

Con distancias

«Dicen que se respetarán las distancias y que llevarán las mascarillas, pero cómo se controla que allí puedan quedar 300 ó 400 aficionados, se junten y den lugar a contagios. Saldríamos en las noticias de toda España. No tenemos remedio como especie», confesaba otro vecino.

Este periódico ha tenido conocimiento de que las fuerzas del orden ya están advertidas sobre esta quedada y no darán lugar a que se produzcan circunstancias que alteren las actuales restricciones sanitarias. Tras la polémica generada, este martes conocíamos que finalmente desde distintos perfiles de twitter anulaban la ya famosa convocatoria de quedada en el exterior del estadio. Y es que es difícil el amor en tiempos del cólera, se pueden revolucionar los Montescos y los Capuletos o que la novia haga un ‘Julia Roberts’ y se dé a la fuga.