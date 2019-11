El derbi de las caras conocidas

Partidos como el del domingo en el Vicente Sanz siempre tienen un componente emocional especial. Los ojos del fútbol regional están puestos en un partido que no atiende a sistemas de juego, forma física o a estados de ánimo. Un derbi es diferente precisamente por ese espíritu que lo cambia todo.

Los duelos regionales siempre están llenos de anécdotas. No es extraño que haya jugadores que hayan vestido las dos camisetas en ambos bandos. En el Badajoz nadie se ha puesto la elástica rojiblanca nunca, pero no ocurre lo mismo en el lado calabazón. Álex Herrera, Abraham Pozo, Quico González, Dani López y David Agudo han militado en el equipo de la capital pacense alguna vez en su carrera. Además hay que sumar al entrenador, Juan García, que también ha estado vinculado al club blanquinegro en varias temporadas y etapas de su carrera.

Para algunos la entidad blanquinegra es una más en una carrera en la que se han recorrido media España, pero para otros sitio especial en donde han pasado buenos y malos momentos en varias campañas, como es el caso de Álex Herrera o el de Abraham Pozo. Ambos llegaron al Don Benito precisamente del Badajoz por lo que no es un partido más. «Somos de la tierra. Hemos mamado desde chicos estar ahí en el Badajoz pero nosotros defendemos los colores del Don Benito y lo que queremos es traernos los tres puntos», sentencia Abraham Pozo.

Ambos equipos llegan al derbi en buen momento de forma, unos son cuartos y los calabazones están en mitad de la tabla después de cuatro partidos sin perder. A pesar de ello Pozo cree que nada de eso sirve para el domingo. «Un derbi es un derbi, lo vimos la semana pasada, que el Mérida iba último y el Badajoz arriba y han empatado».

El jugador rojiblanco no cree que el hecho de que el Badajoz venga de un tropiezo pueda provocar dudas o una motivación extra a su rival. Cree que en estos partidos no hace falta porque todos salen siempre a darlo todo. «El que no vaya al cien por cien tiene un punto perdido».

Abraham Pozo destaca el bloque del conjunto pacense, sobre todo el hecho de tener dos futbolistas por puesto. «Todos los que salen lo hacen bien y les permite estar donde están».

Equilibrio

A pesar de los méritos de su rival en el Don Benito saben que ellos también están en un buen momento, esperan continuar con la buena racha de tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos, creen que una buena oportunidad para sacar algo positivo contra uno de los arriba. «Sabemos que van a llegar tiempos malos y hay que aprovechar los tiempos buenos porque estos últimos resultados nos han dado mucha vida. Nosotros no vamos a especular y vamos a ir a por los puntos».

Abraham Pozo lleva dos partidos como titular después de haber perdido más de un mes de competición tras su lesión contra el Cartagena. El centrocampista del Don Benito asegura que se siente bien y con ganas de volver a darlo todo después de pasar por un momento complicado por no poder ayudar a sus compañeros. «Ha sido el tiempo que más tiempo he estado lesionado y la verdad es que se pasa mal, pero el míster me ha dado la confianza, así que sólo queda seguir trabajando para ponérselo difícil a Juan».

El domingo será un día especial también por el ambiente que se espera en el Vicente Sanz, habrá muchos aficionados de Badajoz por lo que se rozará el lleno en campo rojiblanco. Un derbi especial, como todos, y con todo abierto.