Un derbi de equipos en alza

La segunda vuelta comienza con un intenso derbi entre dos equipos en alza que tratan de asentarse en la zona tranquila de la tabla. Ambos han mejorado con los cambios de técnico, y el Badajoz de Mehdi Nafti ya es décimo y el Villanovense de Julio Cobos, decimocuarto. La cita, a las 17.00 horas en el Nuevo Vivero.

Los blanquinegros llegan tras golear al Sanluqueño por 4-0 y con la única baja del central César Morgado por lesión. Mientras, recuperan a Cristian y Kamal después de un partido de sanción.

Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz, destaca que «es más fácil trabajar después de una victoria contundente como la del lunes pasado. No hemos descansado ningún día para preparar el partido del domingo y bien».

Señala también que «los chicos saben lo que tienen que hacer para ganar partidos y queremos mantener lo que hemos hecho el pasado lunes. Hay que tener cuidado con la palabra confianza, porque muchas veces se asocia a relajación. Hemos ganado un partido, pero a la mínima nos castigan y si queremos ir de cracks, les puedo enseñar videos del Jumilla, del Talavera...y se les bajan los humos rápido».

Preguntado por la baja de César, dice que le preocupa «porque estaba rindiendo a un buen nivel, pero tenemos opciones para que la baja se note lo menos posible».

Del Villanovense, dice que le ha pasado lo contrario que al Badajoz (empezó el año perdiendo). Pero Nafti advierte que «llevaba seis partidos sin perder y el bloque del Villanovense tiene una mentalidad de un equipo muy intenso y al que es muy difícil hacer una ocasión de gol. Es menos profundo que los años anteriores y por eso se ha reforzado en el mercado invernal. Pero tiene una base, estructura e identidad con Pajuelo, Espín, Javi Sánchez..., un espíritu guerrero que siempre me ha gustado».

EL EQUIPO VISITANTE / El Villanovense llega al derbi con la intención de cambiar la imagen dada el lunes en casa contra el Recre y buscar de paso la primera victoria fuera de casa en liga y la primera del año. «Después de una derrota, lo que quieres es que llegue lo antes posible el siguiente partido. Te juegas lo mismo que en otros, tres puntos, pero es cierto que un derbi es especial», asegura el entrenador de los serones, Julio Cobos.

El preparador de Valdehornillos cree que no se hizo mal partido el lunes, pero considera que el objetivo es recuperar el tono que el equipo tenía antes del parón navideño.

No podrá contar ni con Borja García en el centro del campo ni con Pedro Montero en una de las bandas. El primero se pierde el derbi por lesión y el segundo por sanción. No obstante, ya estarán a disposición para entrar las dos últimas llegadas, José Ramón y Braim, con bastantes opciones de tener minutos por las ausencias. Al entrenador serón no le importa que lleven pocos días entrenando para poner toda su confianza en ellos si es necesario. «No podemos prescindir de nadie, voy a tratar de poner a los que están en mejores condiciones para ganar el partido».

De su rival destaca la intensidad durante los 90 minutos y la calidad de sus futbolistas. Cree que es una plantilla que podría estar más arriba en la clasificación. «Es un equipo muy fuerte en su terreno de juego y con Nafti han ganado mucha intensidad».

Se espera un gran desplazamiento de aficionados desde Villanueva a la Serena hasta la capital pacense. Algo que, sin duda, servirá de motivación para los futbolistas verdes.