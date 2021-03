El derbi más cercano al de la vida de antes

Si hay un partido que nos vaya a recordar cómo eran los derbis antes de la pandemia, sin duda, ese será el que esta tarde juego en el estadio Romano José Fouto (19.00 horas), Mérida y Extremadura. El partido tiene todos los ingredientes para ser el encuentro más atractivo de la temporada para ambos: los dos equipos se juegan lo mismo, que es mucho, conseguir el objetivo de la temporada en tres semanas; y el ambiente en las gradas va a ser el de las grandes citas. El aforo limitado por el COVID-19 va a estar prácticamente al completo (unos 6.000 espectadores) porque la respuesta de la afición local ha sido espectacular. Pero es que la visitante no se queda atrás, pues el fondo norte del estadio va a mostrar un colorido azulgrana que desde el calentamiento va a hacer que los dos equipos palpen que se están jugando más que tres puntos.

Desde el Mérida se pide a los aficionados que lleven cumplimentada la ficha de identificación que hay que mostrar en el acceso porque no se facilitará en la puerta ni se prestarán bolígrafos.

Mirando a la clasificación y teniendo en cuenta el empate a uno de la primera vuelta, la victoria tiene el bonus del golaverage que se antoja importantísimo en este tramo final de la primera fase. A la cita, el Mérida llega como segundo clasificado con un punto de ventaja sobre el Extremadura que es cuarto.

Los emeritenses no podrán contar con Carlos Selfa por sanción ni con Héctor Camps por lesión, pero han recuperado a Felipe Alfonso, Marc Fraile y Jaume Tovar con respecto al encuentro de hace dos semanas en Don Benito. No quiso dar pistas el técnico local, Dani Mori, sobre si mantendrá el bloque de las últimas jornadas en el once titular. Un cambio es seguro, ante la ausencia de Selfa, y será Mario Robles el que ocupe su posición en el centro del campo. La única duda aparece en el delantero, ya que, después de bastantes semanas, tiene a los tres puntas para elegir: Tovar, Fraile y Dani García, ofreciendo cada uno unas soluciones distintas. Con respecto a la disposición táctica, la posición de Robles, como tercer central o en el doble pivote, va a definir si los emeritenses vuelven a dibujar una línea de cuatro o de cinco atrás.

Peligroso / Si hay un equipo peligroso en estas citas, máxime cuando viene de una crisis interna, ese es sin duda el Extremadura. Los de Almendralejo son especialistas en situaciones límites, como han demostrado en años atrás, y acuden al derbi sabiendo que ganar en El Romano les dejaría la liga Pro encarrilada.

Manuel Mosquera, que sabe que su equipo llega con los conceptos claros, sólo tiene la baja de Tala para este partido. No le preocupa en exceso al haber recuperado a Jilmar para el lateral izquierdo, pero sobre todo por las buenas prestaciones demostradas por Enmanuel, que ahora mismo es titular en el once.

La principal duda de Mosquera está en el ataque. Con Kike Márquez fijo en el enganche, duda en si acompañarlo con Rubén Mesa o Nando Copete, ya que en bandas parecen fijos Pastrana y Nico Hidalgo.

La afición del Extremadura no falla cuando lo necesita su equipo. Más de 400 azulgranas alentarán a los suyos en el Romano.

MÉRIDA: Javi Montoya; Rubén Valverde, Nacho González, Erik, Álvaro Barbosa, Mario Robles, David Rocha, Marc Carbó, Gaspar, Chirri Monje y Marc Fraile.

EXTREMADURA: Casto; Enmanuel, Fran Cruz, Dani Pérez, Saúl, Elías, Toribio, Pastrana, Nico Hidalgo, Kike Márquez, Rubén Mesa.

ÁRBITRO: Muñoz Piedra (Madrid)

ESTADIO: Romano José Fouto.

HORA: 19.00.