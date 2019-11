Un derbi para mirar hacia arriba

Nuevo derbi en el fútbol regional. Los focos de la Segunda División se posan en el Vicente Sanz, donde se enfrentan un Don Benito al alza, con tres victorias y un empate en las cuatro últimas jornadas, y el Badajoz, situado en cuarta posición y con la necesidad de ganar para no descolgarse tras sumar un punto de los seis últimos en juego (17.00 horas).

Juan García, entrenador del Don Benito, es uno más de los que han formado parte del Badajoz en el pasado, como Álex Herrera, Abraham Pozo, Quico González, Dani López y David Agudo. Un partido especial por tanto. A pesar de ello no quiere que las emociones les invadan, y pide a los suyos que sigan dando lo máximo. «Concentración, no podemos permitirnos el lujo de cometer un error a nivel defensivo en cuanto a vigilancia y anticipación y después se decidirá en los pequeños detalles, porque eso será que nos hemos igualado en el campo, creo que va a ser un partido serio y competido».

García alaba las virtudes de rival, al que considera uno de los mejores equipos del grupo. Además, niega que el Badajoz esté en un mal momento. «Eso de que pasa por un mal momento lo dicen los medios, es una milonga que nos quieren vender porque es un equipo que solo ha perdido un partido de fuera de casa, con jugadores que te ganan en una acción, que tienen números de playoff», recuerda.

Los dombenitenses no podrán contar para este partido ni con Chele ni con Isma Heredia. A pesar de ello Juan García cuenta con muchas opciones, sobre todo del medio campo hacia adelante. Confía en que independientemente de quien salte al terreno de juego la intensidad y las ganas no se pierdan. «Tenemos algo que no se compra, que es la ilusión y las ganas. Y eso tiene que verse en el campo».

BAJAS EN EL BADAJOZ / En los blanquinegros son baja el lateral derecho Fobi, convocado por la selección de Ghana para la Copa de África sub-23 que comienza el día 8 en Egipto, y el central Iván Casado, que se lesionó en el derbi ante el Mérida con una contractura en el cuádriceps. Volverá al once Pablo Vázquez, que no jugóel pasado domingo por una herida en un pie. Y el Badajoz tiene las dudas de Julio Gracia con un «bocadillo» y Álex Corredera, con molestias. Por el contrario, recupera al delantero Jairo, que va cogiendo la forma tras su lesión.

«El Don Benito cae bien a todo el mundo y está haciendo las cosas muy bien”, destaca el técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, para añadir que «su entrenador, Juan García, me cae bien y trabaja bien. Contra el Don Benito siempre es un partido distinto porque son expertos manejando facetas del juego que otros equipos no lo hacen tan bien, como en el segundo balón, a balón parado a favor, porque este año en contra han tenido algún contratiempo. Y es un equipo que da el 120 por 100 en cada partido».

Nafti recuerda que tuvieron un «aperitivo», una toma de contacto con ellos en la pretemporada durante 45 minutos, «y esa toma de contacto en Miajadas nos ha venido bien de cara al partido de liga que ahora nos espera». Añade que «está muy claro que va a ser un partido muy complicado para los dos equipos».

LA CLASIFICACIÓN, DE REOJO / Preguntado por si se mira en el vestuario la clasificación, Nafti dice que «siempre de reojo, porque a estas alturas de la temporada solo te da una alegría o un disgusto durante cinco días, nada más. A estas alturas, si te comes demasiado el cerebro mirando la clasificación, no vas a ir a ningún lado. Es una carrera de fondo, no te estoy diciendo que no entiendo los disgustos de la afición contra el Mérida porque en un derbi y la gente suele pensar más con el corazón que con la cabeza, pero hay que tener muchísima tranquilidad. Puedes ganar, empatar o perder, pero no hay que mirar solo el resultado sino el trabajo».

A Nafti le cuesta mucho hacer una convocatoria y un once dada la calidad de la plantilla, «pero es mi trabajo intentar mantener a 23 tíos bajo presión, que estén todos metidos en el barco. Todos están llamando a la puerta para poder entrar en el once y tengo que tomar decisiones. Me duele dejar a los jugadores fuera de la convocatoria pero la última palabra la tengo yo y por eso también me pagan».