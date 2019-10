El derbi no hizo justicia

El Badajoz puso el fútbol, el dominio, la valentía, las ocasiones y el ambiente y el Mérida se limitó a encerrarse atrás proponiendo muy poco y siendo muy inferior a su rival, pero al final cada equipo marcó un gol y es lo que cuenta en el marcador (1-1) aunque no en todo lo demás. Empate a uno en un derbi que no hizo justicia con lo acontecido en el terreno de juego, dejando a medias a los dos. A los pacenses porque no ganaron a su eterno rival pero realizaron un buen partido y al menos César Morgado pudo igualar el choque en el 89 yéndose al ataque «a lo Alexanco». Y a los emeritenses porque estuvieron cerca del triunfo tras materializar su única ocasión en un cabezazo de Álex Jiménez a la salida de un córner pero después de lo que el Badajoz desaprovechó en ataque, el punto debe ser más que positivo.

El que menos satisfecho se irá de todos será el árbitro andaluz Peña Varela, que no señaló un clarísimo penalti por mano de Gaspar a disparo de chilena de César Morgado, pasada la media hora de juego.

Los primeros 20 minutos del Badajoz fueron muy buenos. Álex Corredera llevaba la batuta con un fútbol de pases y combinaciones y moviendo el balón con paciencia. Además, en defensa recuperaban constantemente por lo que el control era total. Ya en el primer minuto sorprendieron con Candelas por la izquierda y un centro al que no llega Chris Ramos. Dos más tarde, un remate de Gorka lo saca el meta y se produce un barullo en el área en el que Guzmán acaba pidiendo penalti. La primera llegada del Mérida es un disparo de Cristo a pase de Santi Villa que atrapa sin problemas Kike Royo a los 5 minutos.

El Badajoz sigue creando ocasiones y es el turno de Adilson que se va en el uno contra uno, centra y en el semicírculo del área empalma con la izquierda de volea Álex Corredera y el balón golpea en un defensa y se va a córner. Tras el mismo, agarrón de Álex a César en el área que el árbitro no señala. Después, un centro de Guzmán por la derecha y remate de Gorka por encima del larguero.

El ritmo baja y a los 22 minutos primera posesión del Mérida con más de tres toques. La respuesta, la mejor ocasión blanquinegra hasta ese momento en una acción por la derecha de Chris Ramos con gran disparo que despeja muy bien Javi Sánchez a la media hora de juego. Álex Corredera lanza dos córners seguidos. En el primero busca el gol olímpico y rechaza el meta y en el segundo, claro penalti tras golpear César de chilena y Gaspar le da con la mano. En la acción siguiente, Adilson remata alto.

A los 37, Álex Corredera lanza un libre directo que despeja de puños el cancerbero emeritense, a los 40, tras una falta, Cristo remata alto y a los 42, cabezazo fuera de Chris Ramos tras otro centro lateral que siempre lleva peligro.

CARRUSEL DE OCASIONES / La segunda parte empieza con pique entre ambos técnicos, mandando Nafti a callar a Merino que no paraba de protestarlo todo. A los 54 minutos aparece Toni Abad con una gran jugada por la banda derecha y pase al área que remata alto con la izquierda Guzmán Casaseca. Ambos técnicos mueven ficha. Nafti da entrada a Julio Gracia y Héber Pena por Guzmán y Adilson y Merino opta por Diego del Castillo por Gonzalo Poley. Y llega el 0-1 a los 63 minutos en un córner que lanza Gaspar y cabecea muy bien Álex Jiménez a la red.

Cubo entra por Melchor y el Badajoz vuelve a intentarlo con un pase de Álex Corredera a la derecha sobre Toni Abad, que cede a Julio Gracia y su disparo lo saca la defensa a córner en el minuto 70. Dos después, chut de Álex Corredera fuera.

Iván Casado se lesiona y Nafti mete más pólvora arriba, entrando el delantero Dani Segovia por el central blanquinegro, pasando Sergi Maestre a jugar de central. Y sigue el carrusel de ocasiones del Badajoz: Gorka lo intenta a pase de Julio Gracia con un disparo raso que se va fuera en el minuto 77. Dani Segovia en la boca de gol falla el empate cuando sólo tenía que empujarla en una clara oportunidad en el 85 tras un saque de córner de Julio Gracia. El propio Dani no llega a un centro de Chris Ramos en el 86. Gorka en el 87 dispara desde fuera del área y atrapa el meta. Y en el 89, César Morgado aprovecha un despeje al borde del área para rematar raso y ajustado al palo izquierdo logrando el gol del empate.

El Badajoz insiste con fútbol directo en la recta final destacando una jugada de Héber por la izquierda con centro que despeja la zaga del Mérida evitando el remate de César, un chut alto de Sergi Maestre y otro remate cruzado de Héber que se va fuera por milímetros. Al final, 1-1 en un derbi que acaba con tangana.

badajoz 1

mérida 1

3Goles: 0-1. Min. 63. Álex Jiménez. 1-1. Min. 89. César Morgado.

3Árbitro: Peña Varela (Andaluz). Amonestó a los locales Gorka y Sergi Maestre y expulsó al técnico visitante Diego Merino al finalizar el encuentro.

3Estadio: Nuevo Vivero.

3Espectadores: 10.000, con unos 400 seguidores del Mérida.

3Badajoz: Kike Royo; Toni Abad, Iván Casado (Min. 73 Dani Segovia), César Morgado, Candelas; Sergi Maestre, Álex Corredera; Chris Ramos, Guzmán (Min. 59 Julio Gracia), Adilson (Min. 59 Héber Pena); y Gorka Santamaría.

3Merida: Javi Sánchez; Mario, Álex Jiménez, Chino, Héctor Martínez; Gonzalo Poley (Min. 60 Diego del Castillo); Melchor (Min. 68 Cubo), Mena, Santi Villa, Gaspar (Min. 75 Obama); y Cristo.