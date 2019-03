La derrota de la desesperación

Otra vez perdió el Cáceres Patrimonio. Y van ya seis seguidas. La última, anoche ante el Carramimbre Valladolid (66-74), un partido en el que a los verdinegros les faltó tiempo para culminar una remontada que parecía posible a falta de 40 segundos y que se esfumó en los diez últimos. Pero no era este, tampoco, el día del conjunto extremeño, que acabó desesperado, con su falta de acierto y con los árbitros. Dos técnicas seguidas acabaron con Luis Parejo en el minuto 33 cuando parecía que había conseguido enchufarse al partido.

Pero ni el mal arbitraje sirve de excusa. El Cáceres sigue cayendo en los mismos errores de partido anteriores en casa. Empieza bien y parece que incluso tiene controlado el partido, pero llega un punto en el que se le escapa y ya no vuelve a recuperarlo. En esta ocasión fue el segundo cuarto, donde un parcial de 7-18 dilapidó cualquier opción.

Empezó animado el Cáceres, estuvo animoso el público. Quizás no fue tan numeroso como esperaba el equipo por la ambiciosa promoción lanzada por el club, pero sí se dejó notar más, sobre todo en los primeros minutos. Acompañaron así a un Cáceres intenso en defensa y acertado, con Dan Trist, otra vez, tirando del carro. Pero este equipo juega a ráfagas y del mismo modo que fue capaz de tener una ventaja de 10 puntos (23-13), vio como se reducía a la mitad en los últimos minutos del primer parcial (24-19).

En el segundo cuarto llegó la desconexión, esa de la que se queja el técnico Roberto Blanco, esa que aparece en todos los partidos. Más de cuatro minutos estuvo el Cáceres sin anotar. Casualidad o no, coincidieron con Dan Trist en el banco. Cuando volvió, ya no fue el mismo que en el primer parcial y no volvió a brillar en el resto del partido.

Por suerte para los verdinegros, Valladolid tampoco acertaba. El partido era un fallo detrás de otro. El run-run se dejaba escuchar en la grada, sobre todo después de un par de tiros fallados por Niko Rakocevic, que tuvo que escuchar los pitos cuando fue sustituido. Terminó el partido con solo 2 puntos. Y este Cáceres necesita de su capacidad.

Con tantas facilidades, el Valladolid despertó y superada la mitad del cuarto ya iba por delante. Ya no se bajó de ahí. Hubo momentos en los que el Cáceres se acercaba, como el 39-43 del minuto 25, pero volvía a desconectarse. Un arreón protagonizado por Parejo (7 puntos seguidos) abrió la puerta de la esperanza, que se volvió a cerrar cuando el capitán abandonaba la cancha eliminado. En el último cuarto fue Mazurzack el que hizo soñar con la remontada, pero las cosas no están de cara para este Cáceres, destinado a sufrir y para quien las opciones se acaban.

cáceres 66

valladolid 74

3Marcador por cuartos: 24-19, 31-37 (descanso), 46-56 y 66-74 (final).

3Árbitros: Martínez Prada, Sánchez Cutillas y López Córdoba. Eliminado: Parejo (m.33).

3Pabellón: Multiusos.

3Espectadores: 800.

3Cáceres Patrimonio: Andy Mazurczaks (17), TJ Sapp (11), Angelo Chol (11), Dan Trist (13), Luis Parejo (9) –cinco inicial– Bakary Konate (0), Guillermo Corrales (0), Cole Huff (3), Niko Rakocevic (2), Dani Martínez (0).

3Carramimbre Valladolid: Gregory Gantt (4), Óscar Alvarado (4), Alex Reyes (12), Seydou Aboubacar (2), Sergio de la Fuente (4) –cinco inicial–, Bradley Hayes (18), Daniel Astilleros (0), Michael Torres (0), Jubril Adekoya (6), Carlos Novas (11), Jonathan Muyombu (13).