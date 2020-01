Descalabro en cancha del colista

El Nissan Al-Qazeres Extremadura sufría un serio batacazo ayer en su visita al Bembibre Arena, donde caía por 30 puntos de diferencia ante el colista de la Liga Femenina Endesa. Se trata de una derrota abultada y contundente que se cimentó en una primera mitad apabullante de las locales frente a un equipo cacereño que tuvo siempre muchos problemas (72-42).

Las de Ricardo Vasconcelos afrontaban un duro encuentro ante uno de sus rivales directos en la lucha por escapar de la zona baja de la tabla.

Tras imponerse al Ciudad de la Laguna, y con el basket average a favor, las extremeñas sabían que la defensa iba a ser su mejor aliada y por ella apostó desde el pitido inicial, aunque Bembibre tampoco se lo iba a poner fácil y su presión en toda la pista impidió a las visitantes anotar durante mas de dos minutos (3-0).

Un triple de Mujovic eliminaba el cero del marcador extremaño, pero las de Vasconcelos no conseguían evitar que Embutidos Pajariel Bembibre volviese a ponerse por delante. Gladkova hacía mucho daño en la pintura y las leonesas se iban en el marcador, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto (11-3, minuto 4).

Un pobre 25% de cierto en tiros y siete balones perdidos en este inicio de partido eran demasiado lastre para las extremeñas, y mientras Salas se sumaba a Gldkova para elevar la renta local hasta los 10 puntos (13-3, minuto 6). Las cosas no mejoraban y a dos minutos del final del cuarto el marcador era ya de 22-3.

Un triple de Domuzin y otra canasta suya daban aire al Nissan Al-Qazeres Extremadura entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo (24-10), aunque Bembibre replicaba con contundencia y en el minuto 13 ganaba ya de 18 puntos (30-12).

Ni los cambios de defensa, ni las rotaciones, nada funcionaba en las filas de un equipo extremeño que aunque mejoraba en el rebote seguía perdiendo demasiados balones ante la presión local (hasta 17 perdieron las visitantes en la primera mitad por solo 4 de las visitantes). Y así, la ventaja local iba en aumento y a falta de 20 segundos para el final alcanzaba una máxima de 30 puntos (44-14), aunque un triple final de Carter dejaba el marcador en 44-17 al descanso.

SIN REACCIÓN / Las cosas no mejoraron para Nissan Al-Qazeres Extremadura en el tercer cuarto. Las extremeñas comenzaban de nuevo con muchos problemas en ataque y tardaban casi tres minutos en anotar sus primeros puntos (48-19). A partir de ahí el juego trasncurrió con igualdad, al menos en la pista, entre un Bembibre que levantaba el pie del acelerador y se centraba en defender su ventaja y un Extremadura que lo intentaba, pero que no conseguía sacudirse la presión local y no encontraba el camino del aro contrario.

Así las cosas, tras diez minutos de mucha lucha y un ligero intercambio de canastas, las de Ricardo Vasconcelos no solo no conseguían recortar diferencias si no que entraban en el cuarto decisivo con 31 puntos ya de desventaja (59-28).

Llegados a este punto, y con la remontada convertida en poco menos que un imposible, a Nissan Al-Qazeres solo le quedaba luchar por intentar salvar el basket average de +14 puntos que consiguió en el partido de ida (74-60). Lo intentaron las extremeñas, que en el inicio del último cuarto firmaban un parcial de 0-5 que obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto (59-37).

Cortaba de raíz la reacción visitante Bembibre, y aunque el cuarto a partir de ahí resultaba igualado, el Al-Qázeres no conseguía reducir diferencias y perdía el encuentro y el average con uno de sus rivales de la zona baja. La situación se le vuelve a complicar porque el Quesos El Pastor Zamora ganó al Campus Promete (67-64) y se le pone a dos triunfos.

BEMBIBRE 72

AL-QÁZERES 42

3Marcador por cuartos: 24-8, 44-17 (descanso), 59-28 y 72-42 (final).

3Árbitros: Cañigueral, Carpallo y Cervantes. Sin eliminadas.

3Pabellón: Bembibre Arena.

3Espectadores: 300.

3Embutidos Pajariel Bembibre PDM: Victoria Llorente (8), Alejandra Quirante (5), Heleen Nauwelaers (10), Ijeoma Ajemba (7), Iullia Gladkova (17) -cinco inicial- Brooke Salas (17), Inja Butina (6), Clara Cáceres (0), Itsaso Conde (0), Jacqueline Luna (2)

3Nissan Al-Qazeres Extremadura: Miriam Forasté (4), Paula Ginzo (3), Bozica Mujovic (8), Arica Carter (3), Jennie Simms (14). -cinco inicial- Laura Ferreira (3), Julia Melina (0), Dragana Domuzin (7), Julia Vesterberg (0).