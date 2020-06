Destino Estambul... al pelo

Turquía se ha convertido durante estos últimos tiempos en la cuna donde duermen los sueños de aquellos que padecen alopecia en cualquiera de sus estados, más o menos acusada. El país otomano es indiscutible referente en injertos capilares, y rocambolescamente tiene un vínculo con el fútbol extremeño.

Diego Barrero, exjugador del Jerez, responsable de su cantera y durante el último año central del Oliva, en el fútbol de barro regional, trabaja para la clínica Estepera, cuya sede se encuentra en Estambul. Y ahí se ha soltado el pelo, nunca mejor dicho, como profesional de un trabajo en plena progresión y en el que él ha encontrado estabilidad y plenitud.

«Todo viene a raíz de una experiencia personal mía. Me hice el injerto capilar en el año 2018, aunque tenía ganas desde mucho antes, pero como con el Jerez nos metíamos siempre en el playoff de ascenso y nuestras temporadas terminaban bastante tarde no podía operarme debido a que la operación necesita alrededor de tres meses de reposo y, claro, no podría golpear el balón con la cabeza», señala a modo de mapa de situación el jugador riojano afincado en Extremadura.

La luz se encendió al deportista. De ese implante también nació una idea de negocio, que él ha desarrollado con tanta ilusión como éxito. «Compartí en Facebook todo el proceso, mis sensaciones, el progreso y la verdad que todo fue muy bien. Empezó muchísima gente a preguntarme muchas dudas, a pedirme consejo y entonces pensé que quizás podía tener éxito montar una empresa donde pudiera asesorar a clientes», apunta el central. Actualmente tiene en lista de espera a más de 60 clientes, y subiendo.

«Es que la gente no se imagina lo que es este movimiento. Desde Madrid salen seis vuelos diarios; de Málaga dos; de Valencia otras dos; de Barcelona, cinco; de Bilbao uno u dos. Hay muchos calvos en España, y el 80 por ciento de esos vuelos van a lo mismo», cuenta Barrero mientras prepara la próxima cita, prevista para octubre.

Su carrera en el fútbol extremeño también le ha servido para hacer clientes. «La verdad que muchos jugadores, presidentes, entrenadores e incluso árbitros han contactado conmigo. Muchos compañeros me preguntaban cuando me veían porque la verdad que me veían mucho más rejuvenecido. Es algo que me gusta, el sentir que hago feliz a la gente es lo más reconfortante de mi profesión», dice.

La comparativa entre el "antes" y el "después". / EL PERIÓDICO

Confianza plena

Cuenta de ello puede dar el jugador del Aceuchal Lauri Soriano, que confió en Barrero por su buen legado futbolístico. «La verdad es que si no hubiera sido con Diego, creo que no me hubiera operado. Él es un tío muy honesto, ya lo conocemos dentro del mundo del fútbol extremeño, y te lo hace todo muy sencillo: te busca el hotel, te explica todo al detalle, te acompaña hasta Estambul…», confiesa el veterano centrocampista.

Tal es el éxito del negocio de Barrero que no solamente cuenta en cartera con clientes extremeños. «He asesorado a gente de Portugal, Málaga, Barcelona…el boca a boca ha hecho que tenga los clientes que tengo y la verdad que estoy muy contento. La clínica turca se plantea abrir un centro físico en Sevilla y quizás ahí esté mi futuro. Intento ser en mi negocio como soy en mi vida personal, honesto y buena persona», resume Diego Barrero, que sin duda ha encontrado una oportunidad de negocio inédita en nuestra comunidad.

Lauri, otro 'clásico' del fútbol regional que ha probado el implante de la mano de Barrero. / EL PERIÓDICO

«La verdad que no conozco a nadie más que tenga este oficio, tampoco me he puesto a pensarlo. En mi caso intento tratar al cliente como me hubiera gustado que me tratasen a mí. Por eso le brindo toda la información, les cuento todo…ellos si quieren solo tienen que encargarse de hacer su maleta y ya está. De todo lo demás, me encargo yo», enumera Barrero.

La industria del pelo ha abierto una salida laboral a un clásico del fútbol regional. Diego Barrero se ha soltado el pelo en una faceta en la que jamás hubiera soñado desarrollar.