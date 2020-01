El día de la marmota para el Mérida

El Mérida vivirá su particular día de la marmota. Volverá a un 19 de diciembre de 2019 y La Nucía será nuevamente su rival. La Copa del Rey vuelve al Romano (20.30 horas) y la buena noticia es que no hay previsión de vientos huracanados que hagan tambalear ninguna torreta de iluminación.

El Celta de Primera División es el premio si se supera la ronda. Una eliminatoria de la que se llevan disputados 35 minutos y en la que el equipo de la capital extremeña va por debajo en el marcador (0-1) merced a un tanto de Fofo desde los 11 metros. A pesar de ello, Diego Merino confía en superar este partido y dar una alegría a la parroquia pecholata.

«Estoy convencido de que si somos capaces de controlar sus transiciones ofensivas y tomar buenas decisiones en el último tercio, tendremos grandes opciones de darle la vuelta a la eliminatoria», confesó el técnico del Mérida, Diego Merino, ayer en rueda de prensa previa a este duelo copero.

El preparador, a su vez, también quiso destacar su autoconfianza. «Hicimos un gran partido el otro día, competimos francamente bien y miramos de tú a tú a un equipo como el Cartagena. Estoy muy fuerte y tengo una energía y seguridad en mí mismo tremenda», respondió Merino. Una derrota, la del Cartagena en el minuto 95, de la que extrajo cosas positivas.

POSITIVISMO Y CAMBIOS / «Tengo buenas sensaciones, el partido del otro día me dejó una buena sensación ante un equipo como el Cartagena y me hace ser optimista y me hace ver que vamos a tener nuestras opciones», resaltó. Un partido, el de La Nucía, que será atípico, ya que la duración será de unos 53 minutos y para el que se esperan cambios en el once inicial.

Con Gaspar y Melchor recuperados, la lógica hace pensar que alguno de los dos partirá desde el arranque. «Es un partido de una duración menor, donde vamos por detrás en el marcador, e intentaremos tener un plan A y un plan B», señaló Merino. El Celta sería el premio a superar la eliminatoria y visitaría el Estadio Romano este mismo fin de semana. Si no es así, será el Mérida quien viaje hasta Don Benito para visitar al cuadro rojiblanco.