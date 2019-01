Día de reencuentros y despedidas

El Francisco de la Hera vivió ayer una jornada de reencuentros y despedidas a la vez, curiosamente, marcada por dos de los delanteros más carismáticos que se han visto en la historia del fútbol de Almendralejo.

Uno acaba de marcharse, aunque ayer quiso hacer una visita relámpago para despedirse oficialmente de sus compañeros, el club, la ciudad y una afición que lo llevará siempre en el corazón. Enric Gallego estuvo en el palco presenciando el partido y vio como su ex equipo no terminaba de encontrar ese gol que tantas veces ha repetido su nombre. Vivió un baño de masas y emociones, sobre todo cuando en el minuto 19, al unísono, las casi 9.000 almas que estaban en el coliseo azulgrana rompieron a corear su nombre como solo ocurre en aquellos estadios que se acuerdan de sus héroes. Enric saludó. Sabe que Almendralejo le quiere y él estará eternamente agradecido.

Por la mañana no quiso perderse el entrenamiento de activación que sus compañeros hicieron en la ciudad deportiva. Fue un momento íntimo donde pudo despedirse de todos y cada uno de ellos. Muy especialmente de Aitor Fernández y Gio Zarfino, dos jugadores con los que ha conectado y se lleva una amistad de por vida.

Enric parte hoy lunes rumbo a Huesca. Su mujer e hijos lo harán también esta semana. Será su último paso por Almendralejo después de dejar una huella imborrable.

También estuvo ayer en Almendralejo un delantero histórico de la década de los 90 en el CF Extremadura: Walter el Cuqui Silvani. El argentino tiene muchos amigos en Almendralejo de su paso por el club en Primera División. Entre ellos, la familia Salguero, con quien guarda una relación muy íntima.

Silvani estuvo acompañado de toda su familia, mujer y tres hijos. Una de sus hijas, Mica Silvani, estudiante de Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, compartió micrófono con los compañeros de la radio oficial del club en una retransmisión especial para los Silvani. De casta le viene al galgo. Su madre también es periodista y ella ha decidido unir las pasiones de sus progenitores.

«Fueron sólo seis meses en Almendralejo, pero fueron muy especiales e intensos. Hasta el punto que es uno de los lugares en los que no me importaría vivir. Fue muy fuerte la relación que tuvimos con la gente de allí y cada vez que puedo, regresamos», puntualizaba el Cuqui.

De reencuentros y despedidas se presentan las próximas semanas en el club azulgrana. La derrota ante el Real Oviedo podría precipitar la llegada de más incorporaciones al equipo, especialmente en la parte de arriba, donde la ausencia de Enric Gallego amenaza con dejar huérfano de gol al equipo, por lo que ayer se vio.

Lo sabe la dirección deportiva azulgrana, que no va a dejar este aspecto al azar. El club tiene operaciones muy avanzadas con jugadores que están llamados a ser delanteros importantes en la categoría. Según ha trascendido, uno de ellos puede tener pasado goleador en Primera División de manera reciente.

La jornada volvió a dejarnos un día de fútbol puro en Almendralejo. La afición, pese a la derrota, se enfrentó al frio y no paró de animar como de costumbre. También hubo presencia de aficionados del Real Oviedo. Hasta dos autocares se desplazaron par ver el tercer triunfo de los suyos en lo que va de 2019.

En sala de prensa, Anquela no quiso restar méritos a su equipo y considera que la justa victoria fue por mérito del Real Oviedo, más que por demérito azulgrana.

Rodri, el míster del Extremadura, sabe que su equipo no estuvo a la altura, pero señala que la derrota no va a empañar el trabajo que están desarrollando para seguir edificando una idea de fútbol. Lo cierto es que esa idea, sin Enric, tiene que cambiar. A no ser que el mercado invernal le regale otro goleador nato.