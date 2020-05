«Diego Rosado era nuestro hermano»

El Extremadura CAR Cáceres vive un momento triste. Uno de sus miembros más históricos, Diego Rosado, moría por coronavirus hace unos días. Su presidente, Germán García (Membrío, Cáceres, 13-4-1957) le rinde homenaje en esta entrevista en la que también hace balance de la temporada y mira al futuro.

–¿Qué ha sido Juan Rosado para el club?

–Cumpliremos 40 años en 2021. Muchos son los jóvenes cacereños que han pasado por nuestro club en todo este tiempo, pero la verdad que no son muchos los que han continuado permanentemente desde su entrada a la fecha actual. Él sí. Primero fue jugador en los distintos equipos del club, y una vez finalizada esta etapa en la que la compaginó con sus estudios y su labor profesional, siguió como entrenador de equipos de distintas categorías del club. Con apenas 20 años se hizo cargo del equipo de juveniles, transmitiendo su pasión a jugadores que hoy siguen ligados como Martín Rojo, Pepe Vega, Nacho Higuero o Carlos Villarroel. En la actualidad echaba una mano con los sub-12 y también apoyaba a los entrenadores de los sub-16 y sub-18, además de seguir jugando con el equipo de veteranos y en ocasiones con el segundo equipo cuando hacia falta estar para ayudar en todo lo fuese necesario en el campo y fuera de el como organizando terceros tiempos o ayudando a los demás compañeros de la directiva con sus consejos profesionales.

–¿Qué destacaría de él?

–Ha sido para nosotros nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano. Yo personalmente le tenía un gran aprecio y mucho cariño, ya que al principio compartimos equipo y después pasé a ser su entrenador. Pertenecía a una hornada de grandes jugadores que fueron los que tomaron el relevo al primer equipo del CAR, formó equipo en aquella época con su hermano Juan Rosado, Carlos Vega, José María Duque, Pepe Navareño, Michel, Paco Barrantes y otros que marcaron una época inolvidable en nuestro club. Siempre estará con nosotros, ya que todos nosotros lo tendremos presente siempre.

–Antes de lo sucedido, el CAR había impulsado varias entregas de material de protección...

Estamos viviendo una difícil situación para la que no estábamos preparados, ni el Gobierno, ni la sociedad en sí. Cuando nos dimos cuenta de la que se nos venia encima ya estábamos confinados y eran increíbles las noticias que nos llegaban a todos tanto de los contagiados como las victimas de la enfermedad, y la falta de material para proteger a los profesionales que nos estaban tratando en hospitales y ayudando y cuidando a nuestros mayores en las residencias de mayores. A través del equipo de veteranos del club propusieron hacer un llamamiento para recaudar dinero y donarlo a las instituciones.

–¿Se cumplió el objetivo a la altura de lo esperado?

–La respuesta no se hizo esperar y en poco más de un par de días recaudamos una importante cantidad, que lo tradujimos rápidamente en material del que carecían los profesionales, adquiriendo y donando guantes, batas, calzas, geles, mascarillas, pantallas... Todo fue a las instituciones más representativas y con más carencias de nuestra ciudad. Me siento muy orgulloso de todos los estamentos que forman nuestro club y les doy las gracias por su generosidad y la colaboración para aportar nuestro granito de arena.

–¿Cómo han vivido que sus tres jugadores oceánicos se hayan tenido que quedar en Cáceres? Estaba claro que tampoco les podían dejar tirados...

–Una semana antes de que se declarara el estado de alarma, nos reunimos la junta directiva para intentar adelantar los vuelos a los extranjeros, ya que los mismos tenían las fechas cerradas de ida y vuelta, siendo el regreso de todos ellos para el 24 de marzo, dos días después de finalizar la liga el 22 de marzo, a pesar de los intentos que hicimos con las compañías aéreas fue imposible adelantar los vuelos, es mas unos días antes del 24 de marzo cuando ya tenían los chicos hechas las maletas para el regreso a sus paises, nos comunican que se cancelan los vuelos y que podrían efectuarlos el día 29 de marzo, cosa que tampoco se pudo realizar ya que nos avisaron un par de días antes de la cancelación nuevamente de los vuelos. Logramos enviar a tan solo uno de ellos a Argentina, los cuatro restantes están pasando el confinamiento entre nosotros en el piso del club. A pesar de no tener presupuestado este contratiempo, no podíamos dejar tirados a los jugadores en la calle, con lo cual el club ha asumido los gastos del piso que el club ha tenido durante la temporada, sufragándoles los gastos de alojamiento, gas, luz, agua además de la manutención, hasta que finalice esta situación y puedan regresar a sus paises. Asimismo les hemos tramitado la prestación de desempleo igual que cualquier trabajador.

–¿Les está suponiendo mucho coste económico?

–Para un club modesto como el nuestro, que vivimos de las subvenciones de los organismos oficiales y de las aportaciones de nuestros socios y patrocinador, con un presupuesto muy ajustado, lógicamente esta situación nos crea un gasto importante que no teníamos presupuestado para esta temporada, pero no por ello no vamos a dar lo imprescindible a nuestros jugadores para que puedan estar entre nosotros de una forma digna. La próxima temporada habrá que apretarse más el cinturón para regularizar esta situación económica.

–Estaba siendo una temporada más tranquila que la pasada, ¿verdad? Haga balance...

–Efectivamente ha sido más regular en los resultados que la anterior, a falta de cuatro jornadas para finalizar la misma estábamos lejos de los puestos de descenso y teníamos ganado una plaza para seguir en la División de Honor B. A falta de disputar la ultima jornada 22, nos encontramos situado en la séptima posición empatados a 41 puntos con el sexto, el Liceo Francés de Madrid, que era nuestro rival en la última jornada.

–Una de las metas del club es siempre cumplir a rajatabla su filosofía de sacar canteranos. ¿Se estaba cumpliendo?

–Cada año que pasa las temporadas son más difíciles, ya que todos los clubs tienen un gran numero de jugadores profesionales y está subiendo mucho el nivel de la competición. Nosotros a pesar de estar en una categoría semiprofesional no queremos perder la entidad de nuestro club, siendo los jugadores de nuestra ciudad el sustento principal del primer equipo, pero también sabemos que necesitamos algunos de mayor nivel para permanecer en la misma, ya que descender sería un retroceso importante a nivel deportivo. Resultaría muy difícil volver adquirir una plaza en esta categoría.

–¿Son optimistas de cara a la próxima?

–Entendemos que la situación va a cambiar después de todo esto. No solo en nuestro deporte: lo va a hacer en general en todo el país. Lo que ahora es una grave situación de salud, cuando esto pase va a ser un gran problema económico que costará ponernos al nivel que estábamos antes del confinamiento. No es un problema a nivel nacional, sino mundial, con lo cual todos tendremos que remar en la misma dirección para llegar cuanto antes a poner el nivel económico que teníamos. Vamos a saber adaptarnos y lucharemos para llevar el nombre de nuestra ciudad y de Extremadura con nuestro deporte por todo el territorio nacional.

–¿Qué mensaje lanza a la familia del rugby cacereño?

–Sobre todo, de animo y de ilusión a todos: los jugadores, técnicos, padres y familiares de jugadores, socios, simpatizantes y junta directiva. Lo hago extensivo a los demás equipos extremeños de rugby. Ya nos queda menos para ganar este partido y pronto nos volveremos a ver haciendo lo que mas nos gusta. Igualmente mando fuerzas a todos aquellas personas que desgraciadamente hayan tenido un contacto más directo con esta maldita enfermedad.