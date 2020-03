Contra la dificultad, grandes momentos

Ascensos, permanencias, victorias épicas, momentos imborrables en el recuerdo de los clubs y sus aficionados. Las redes sociales se han llenado estos días de confinamiento de retos (¿quién es capaz de dar más toques a un rollo de papel higiénico?) y cadenas. Y la que ahora está en marcha anima a los clubs a poner imágenes de esos momentos que quedaron marcados en la memoria.

Extremadura. Manuel, eufórico, celebra la permanencia en Segunda.



El guante lo lanzó en Twitter la Unión Popular Palencia, de la Primera División Provincial de Aficionados, y rápidamente llegó a Extremadura. La puerta de entrada, el Santa Teresa, que pasó la pelota a Badajoz, Don Benito y Mérida. Este partido ya era imparable. El Santa recordó su paso por Primera y su unión con la afición. También hizo esto el Mérida (sorprende una imagen con el césped del Romano lleno de seguidores celebrando un ascenso), que además se acordó de su cantera, a la que dedicó una de las imágenes.

Al-Qázeres. Salto inicial de su primera participación en Copa.



Muy presente estaba la base en las imágenes del Diocesano, un club forjado desde abajo que solo hace unos años que tiene equipo sénior. «Nos quedan muchos más momentos, sirva la imagen en la que aparece el club completo para recordarlos a todos».

Badajoz. Kike Royo, feliz, tras parar un penalti al UCAM.



Los colegiales habían recibido la nominación del Cacereño, que mezcló balones y añadió el de baloncesto al reto desafiando a Nissan Al-Qázeres y Cáceres además de a ‘Dioce’ y Femenino Cáceres. El CPC recordaba su último ascenso a Segunda B (2009), con la plaza Mayor llena de aficionados rodeando el bus del equipo, el gol de Chapi en la eliminatoria de Copa contra el Málaga, la victoria en esta misma competición ante el Alcorcón y su triunfo la campaña pasada en la Copa Federación.

Diocesano. La gran familia del conjunto colegial.



Respondió a la llamada el Nissan Al-Qázeres, con sus dos ascenso a la Liga Femenina y sus dos participaciones en la Copa de la Reina. Y también el Cáceres, con el ascenso a LEB Oro o la salvación in extremis la pasada temporada.

Cáceres. Los jugadores tras eliminar al Breogán en 2013.



El Badajoz, que había recibido ‘un pase entre líneas’ del Santa, ilustró el reto con su ascenso a Segunda B, su inolvidable partido ante el UCAM (con Kike Royo de héroe) y sus eliminatorias de Copa de esta temporada. ante Amorebieta, Las Palmas y Granada, a los que nominó. También al Granada, que fue quien acabó eliminándolo.

Don Benito. Celebración del ascenso a Segunda B.



No faltó el Extremadura, con fotos desde el barro hasta el fútbol profesional, ni el Don Benito con su título de campeón de Tercera hace tres temporadas, el ascenso a Segunda B, la unión con su gente. Compartió cuatro grandes momentos el Villanovense, como su duelo contra el Barça, la visita a San Mamés...

La cadena no para y los clubs siguen uniéndose. Lo habían hecho Moralo, Aceuchal, UP Plasencia y también otros más más humildes, como el Chinato. Todos tienen bueno momentos que recordar. El reto sigue en marcha. Tú #QuédateEnCasa.