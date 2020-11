El Diocesano, a afianzar su liderato, y el Coria, a alcanzar al Montijo

No habrá cambio de líder en esta jornada, la séptima, de la Tercera extremeña. En el sugbrupo 1 no juega el Montijo, que aventaja en tres puntos al Coria, pero su diferencia de goles a favor, más once, obligaría a los celestes a una goleada de escándalo ante el Chinato para hacerse con la primera plaza. En el subgrupo 2 lidera el Diocesano, el único que ha ganado todo y tiene incluso un partido menos que sus perseguidores. El Jerez está a dos puntos, pero los templarios descansan esta semana, por lo que los colegiales, que reciben al Arroyo, tiene la posibilidad de escaparse en un sugbrupo donde el Cacereño no tiene mucho más margen de error. Nueve partidos se juegan este domingo.

SUBGRUPO 1

UP Plasencia-Campanario (12.00) / Duelo en el Municipal placentino de equipos que aún no han celebrado victoria alguna. Plasencia y Campanario no saben lo que es ganar y las urgencias empiezan a ser muchas. Con este partido la UPP cierra una fase de quince días en la que habrá disputado cinco partidos. Los cuatro anteriores han sido empates. El Campanario acumula cuatro derrotas seguidas.

Valdivia-Lobón (16.30) / Tras ganar el pasado domingo, el Valdivia encara cargado de moral el duelo de este domingo ante el Lobón, un recién ascendido que está teniendo una dura entrada en la categoría y que todavía no ha sumado punto alguno. Ambos ocupan los dos últimos puestos del subgrupo y el que pierda acabará muy tocado.

Coria-Chinato (17.00) / Segundo partido de la semana para el Coria, que recibe al Chinato con la posibilidad de alcanzar al Montijo en la clasificación, del que le separan tres puntos. El empate del jueves le supo a poco a los celestes, que abandonaron el Municipal placentino con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. Enfrente tendrán hoy de los Rai a un conjunto chinato que no jugó el pasado fin de semana por la incidencia del covid, algo que su técnico, Emilio Gil, tratará que no se note en La Isla.

Moralo-Aceuchal (17.00) / Apretar la cabeza del subgrupo es el objetivo del equipo de Navalmoral, aún invicto y que no encaja gol alguno desde la primera jornada. Tras empatar en Plasencia el pasado domingo, recibe este a un Aceuchal que descansó en la jornada anterior, aunque eso no le ha servido para recuperar a todos los jugadores que tiene tocados, que encara su segundo partido seguido como visitante y llega herido por la derrota en Malpartida de Plasencia ante el Chinato (3-0)

SUBGRUPO 2

Cacereño-Trujillo (12.00) / No puede permitirse más errores el equipo de Julio Cobos, que en seis jornadas se ha dejado ocho puntos por el camino. Para iniciar la remontada recibe al colista Trujillo, que llega al Príncipe Felipe sin su hombre más letal, el gambiano Ensa, lesionado. Tanto cacereños como trujillanos perdieron el pasado domingo, pero las urgencias son mayores para los locales, que deben empezar a demostrar, con goles y buen juego, que son el principal candidato al ascenso a Segunda B. Salvo Álex Caramelo, que no volverá hasta el 2021, no hay bajas en el conjunto verde.

Fuente de cantos-Olivenza (12.00) / Duelo de urgencias en la zona baja. Los locales ganaron la primera jornada y, después, todo derrotas, mientras que los visitantes aún no han celebrado un triunfo, aunque han empatado tres veces. No descolgarse de la lucha por la zona media es el objetivo.



Diocesano-Arroyo (16.30) / Derbi siempre interesante en los Campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. El imparable líder Diocesano, que ha ganado todo con una media de tres goles por partido, recibe a un Arroyo con altibajos, pero que llega a este compromiso tras sorprender el pasado fin de semana al Cacereño, un triunfo que carga de moral a los pupilos de Miguel Ángel Ávila. El conjunto de Adolfo Senso tiene la posibilidad de distanciarse en la clasificación.

Llerenense-Miajadas (16.30) / Busca su primera victoria en casa el Llerenense, que descansó el pasado domingo y que recibe a un Miajadas situado en la zona noble de la clasificación con una rentabilidad máxima a cada uno de sus goles.

Valverdeño-Azuaga (17.00) / Empatados a ocho puntos comenzarán el partido Valverdeño y Azuaga, dos equipos que llegan a la cita tras sumar importantes victorias el pasado fin de semana.