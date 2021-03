El Diocesano aplasta al Azuaga

0-Azuaga: Carlos Sánchez; Tati, Ruby (Puyi, 53´), Machado, Sofi, Adame, Espada, Mogollón (Mario Pérez, 62´), Chechu (Luis Barragán, 62´), Torralbo y Patri (Samuel, 85´).

4-Diocesano: Miguel; Manu, Ginés, Fran, Patxi, Jaime Corchado, Monte, Mancha (Alberto, 80´), Cano (Salva, 80´), Luismi (Javi González, 55´) y Jorge Rastrojo (Alfonso, 85´).

Goles: 0-1 (27´): Patxi. 0-2 (58´): Patxi. 0-3 (67´): Jaime Corchado. 0-4 (70´): Jorge Rastrojo.

Árbitro: Muñoz García. Tarjetas amarillas a Mogollón, Mario Pérez; Mancha y Patxi.

Incidencias: Municipal de Azuaga, 300 espectadores en partido correspondiente a la vigésimo jornada del subgrupo 2 de la Tercera extremeña.

Gran Diocesano en Azuaga. Los de Adolfo Senso golearon a los de Antonio Jesús Cobos (0-4) en un partido que se tiñó, desde el primer momento, de color colegial. Los goles de Patxi, por partida doble, Corchado y Jorge Rastrojo pudieron ser incluso más de no ser por las intervenciones de Carlos Sánchez, meta local.

El inicio, que se demoró media hora por la indisposición del juez de línea, estuvo marcado por la presión alta del Dioce. El Azuaga quería propoponer, pero los visitantes ahogaban su salida de balón presionando en bloque. De esta manera, los cacereños empezó a encadenar ocasión tras ocasión. En el minuto 23 llegaría la más clara, tras una falta botada por Cano en la que Manu, capitán de los visitantes, se quedó solo cerca del área pequeña. Una intervención milagrosa de Carlos evitó el tanto. Poco después, nuevamente a balón parado, el centro de Cano encontró la testa de Patxi, que hacía el primero con un buen remate. A partir de ahí, el Azuaga no existió en ataque y se disolvió en defensa. Tanto es así que el Diocesano pudo irse con un par de goles más al término de la primera parte.

Tras el descanso, no cambió la película. Sin demasiado fondo de armario, el Azuaga peleó con lo que pudo ante un Diocesano absolutamente imparable. Cada vez que llegaban a tres cuartos los colegiales, generaban mucho peligro. Tras varios acercamientos, y una vez más a balón parado, Patxi hizo el segundo para los suyos.

Con el Azuaga muerto, las ocasiones visitantes no dejaron de sucederse. En el minuto 67, en una de las muchas pájaras de la saga local, Jaime Corchado se plantaba ante Carlos Sánchez para hacer el 0-3. No quedaría ahí la cosa, ya que, poco después, Jorge Rastrojo pondría el definitivo 0-4.

Los últimos minutos fueron un trámite para los de Senso, que incluso pudieron aumentar su renta. Todo un festival colegial que le hace, definitivamente, despejar dudas... si es que las ha habido en algún momento.