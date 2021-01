Solamente siete de los diez partidos fijados para la decimocuarta jornada de la Tercera División se disputarán este domingo. Y es que de nuevo las consecuencias negativas del covid-19 han aparecido para erigirse en la noticia que lo minimiza todo, por encima incluso de lo estrictamente competitivo y de la bonita lucha por arriba y por abajo en los dos grupos de la competición. A ello hay que unir que, de nuevo, las gradas estarán vacías, lo cual añade un punto más de morbo (que no de expectación) a los encuentros que llegan.

Del subgrupo 1 se ha aplazado el Calamonte-Moralo por estar confinado el cuadro local al completo tras detectarse un positivo en la plantilla. Del 2, dos partidos tendrán que buscar fecha: el Arroyo-Azuaga, con lo que sin duda son los dos equipos más afectados por la pandemia hasta el momento (los visitantes tendrán pendientes tres choques) y el Olivenza-Jerez, que será el segundo consecutivo que no podrán jugar los fronterizos tras cuatro contagios.

Con todo ello, lo más interesante será ver cómo va la lucha por el liderato que en el subgrupo 1 dirimen Montijo y Coria y en el 1 el Diocesano y el Cacereño.

SUBGRUPO 1

CAMPANARIO-MONTIJO (12.15) / El líder tendrá que pelear duro para hacerse con los tres puntos ante un necesitado Campanario, que viene de perder en Aceuchal y que es penúltimo con cinco puntos. Los de Juan Marrero no deben perdonar, una vez recuperado el lugar de privilegio, porque el Coria, que tiene un punto menos, también tiene una salida asequible. A ver cómo asume el cuadro montijano la marcha de su delantero Ginaud, firmado por el Don Benito, y la llegada, anunciada este sábado, de Miguel Ángel Espinar (exArroyo, Villanovense y Mérida), un poderoso ‘9’.

PLASENCIA-EXTREMADURA B (12.00) / Los de Luismi, muy mejorados, esperan sumar los tres puntos ante un filial en forma, que lleva varios partidos jugando bien y ganando. Se jugará en el nuevo césped artificial del Municipal. Duelo en principio del máximo interés por ver la evolución de dos conjuntos que aspiran a seguir escalando posiciones, especialmente el Extremadura B, que quieren seguir metidos en la pelea por el ascenso.

VALDIVIA-CORIA (16.30) / Los locales (5 puntos) son colistas y tienen a sus visitantes a 21 de distancia, pero en el fútbol pueden darse resultados de todo tipo. Poco probable, eso sí, dada la solvencia de un Coria que viene de empatar en casa del Moralo, rival directo en la lucha por estar arriba al final de esta primera fase.

LOBÓN-ACEUCHAL (16.30) / Puntos de mucho valor en juego y pronóstico inciert. Los locales, que llegan tras descansar pero con una dinámica positiva, se las ven ante un Aceuchal que no puede descuidarse con sus 14 puntos, que no aseguran nada.

SUBGRUPO 2

FUENTE DE CANTOS-DIOCESANO (12.00) / Encuentro en el que los cacereños ponen el liderato en juego. El Fuente de Cantos, que no puntúa (con un triunfo) desde la primera jornada, esperan que el efecto José Manría Rebollo empiece a dar sus frutos tras su lógica derrota en el Príncipe Felipe ante el CPC. Encuentro en el que los colegiales tendrán que apretar en un campo cuyo terreno de juego no les favorece, pero que en citas anteriores en otros teóricamente más complicados (léase Jerez) no ha perdonado. Test para los de Adolfo Senso, cuyo triunfo presionaría después al Cacereño en su duelo en Llerena.

LLERENENSE-CACEREÑO (16.30) / Partido trampa para los de Julio Cobos. El Llerenense, que ha ganado solamente un partido y empatado cinco, tiene muy buenos futbolistas y no lo pondrá fácil, seguro, porque tampoco tendrá presión. Los visitantes, además, acuden con muchas bajas, sobre todo en el centro del campo (Bermu, Rubén Carrasco, Javito)aunque vuelven Marvin y Teto y podrán ser alineados los dos fichajes invernales de esta semana:el centrocampista Segura y el lateral izquierdo Ocaña. Todo ello, con la intención de sacar tres puntos que le hagan dar un paso mása en el objetivo del ascenso, que para el presidente, Carlos Ordóñez, no puede esperar más allá de este año, según ha apuntado en una entrevista en este diario el pasado martes.

MIAJADAS-VALVERDEÑO (12.00) / Encuentro entre el cuarto y el séptimo, que en principio mide a dos equipos que están cumpliendo sobradamente con las expectativas que habían generado a principios de temporada, con un Miajadas siempre en la zona alta de la tabla y un Valverdeño que está muy por encima del de la pasada temporada y que ya suma 12 puntos con tres victorias y tres empates en su haber. Como el factor campo importa menos en estas circunstancias, duuelo abierto en el Municipal miajadeño entre dos contendientes de perfil luchador.