El Diocesano firma su mejor arranque de liga en sus tres años en la categoría

Siete puntos de quince posibles. Ese es el botín que ha conseguido el Diocesano en el primer mes de competición en la Tercera extremeña, lo que significa su mejor arranque liguero de los tres años que lleva en la categoría. Lo ha conseguido, además, con un equipo prácticamente nuevo al de los dos ejercicios anteriores, cuando la continuidad fue la línea seguida en el conjunto colegial.

«Es buena señal que llevemos ya siete puntos», decía Adolfo Senso, el técnico colegial, el domingo tras el empate con el Cacereño en el Príncipe Felipe.

Mejora el Diocesano en todos los aspectos, no solo en los puntos, 7 ahora (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas), 5 la campaña pasada (1-2-2) y 4 en la 2017-2018 (1-1-3). Su posición, como es lógico, es mejor (9º-12º-15º), pero también su balance goleador. Este curso ha marcado siete tantos y encajado uno menos, seis. La temporada anterior transformó tres y encajó cinco,; mientras que un año antes, el del debut en la categoría, había celebrado a estas altura cinco tantos y recibido trece.

El Diocesano ha tenido que reconstruir este verano el equipo tras la salida de muchos futbolistas. «No se puede olvidar que hay once jugadores en la plantilla que el año pasado era juveniles», decía Senso. Ese aspecto hace que al equipo le esté costando más, dice, pero no pone pega alguna. «Cuando los resultados son buenos se trabaja mejor en completar y conjuntar el equipo. Estoy contento porque los chavales dan todo lo que tienen; hay cambios y el equipo no se resiente».

SUS PRÓXIMOS RIVALES / Tras sumar por primera vez en Tercera ante el Cacereño, el Diocesano tiene por delante otros dos duelos complicados ante rivales que luchan por estar arriba, Moralo este domingo en Pinilla (17.00 horas) y Coria el 6 de octubre. «Vamos a ver qué pasa ahora que el calendario no nos es favorable, vamos a ver cómo afrontarmos esos partidos», señala Senso.