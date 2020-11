Sexta jornada de la Tercera División extremeña y mucho por jugarse este domingo, en el que se espera que no haya más sobresaltos en forma de aplazamientos. Los dos equipos que lo han ganado todo hasta el momento, Montijo y Diocesano, intentarán continuar con su particular buena racha, en ambos casos fuera de casa, al igual que el Jerez, que solo ha cedido dos puntos y lidera el subgrupo 2 por delante de los colegiales y el Cacereño. Por abajo duelos directos y emoción, en principio con el público de nuevo presente en los campos, aunque sea de manera restringida. La pandemia sigue con sus efectos colaterales en este fútbol modesto y en este fin de semana no se podrá jugar el encuentro entre el Chinato y el Extremadura B.

SUBGRUPO 1

Calamonte-Montijo (12.00) / El cuadro de Marrero tiene un duro compromiso ante un Calamonte que va de menos a más y que lo podrá complicado. El cuadro montijano lleva cinco triunfos en otros tantos encuentros, lo cual da buena idea de su potencial.

Campanario-Valdivia (12.00) / Encuentro entre dos equipos destinados a pelear por salir de la zona baja de la tabla. Los visitantes llegan tras sumar su primer punto. Ninguno de los dos ha vencido en lo que va de campeonato.

Plasencia-Moralo (16.30) /A priori, el choque más interesante de la jornada dominical. Necesitan los de Luismi empezar a ganar ya, aunque enfrente esté un Moralo intratable en sus últimos compromisos disputados. Partido con un sabor especial siempre, por aquello de la rivalidad, en el que los de Dani Pino se presentan como ligeramente favoritos.

Lobón-Coria (16.30) /No lo tendrá fácil el conjunto cauriense ante un Lobón muy combativo que ya tiene el sueño de la Copa del Rey postergado y que ahora pondrá los cinco sentidos en la Copa, aunque el pasado fin de semana perdió en Montijo. Los de Rai deberán apretar para salir airosos, y necesitan ganar para no alejarse de la cabeza de la clasificación.



SUBGRUPO 2

Arroyo-Cacereño (17.00) /Partido con urgencias para ambos. En el caso de los locales, tras tres derrotas consecutivas, necesitan sumar cuanto antes. El año pasado se le dio bien el CPC, que llega al Municipal con la intención de mejorar sus prestaciones tras un dudoso inicio, ahora aparentemente mejorado. El equipo de Julio Cobos deberá ponerse el mono de trabajo ante el de Miguel Ángel Ávila, confiado en que el trabajo de los suyos dará su fruto.

Olivenza-Diocesano (12.00) /Partido interesantísimo. ¿Logrará el 5 de 5 el Diocesano? De momento, la fiabilidad de los colegiales está fuera de toda duda. Los oliventinos, mientras, necesitan una alegría para no verse abajo, y qué mejor momento que éste para hacerlo ante un cuadro, el rojillo, que es una verdadera amenazada atacando:4 partidos, 13 goles.

Miajadas-Fuente de Cantos (12.00) /Los locales intentarán vencer a un rival que llega tras perder dolorosamente ante el Llerenense. Los miajadeños necesitan, además, resarcirse del 3-0 ante el Diocesano, con lo que se prevé un duelo de dos equipos motivados.

Azuaga-Jerez (12.00) /Viaja el líder a un estadio francamente complicado para asaltar, pero es evidente que lo puede conseguir. Pese a las clasificaciones de unos y otros, se intuye un encuentro igualado y tensiones en el césped.

Trujillo-Racing Valverdeño (12.00) /El Trujillo espera conseguir los tres puntos ante un oponente que llega con mucha moral tras haber vencido en casa al Arroyo. El cuadro de Maxi Ovejero, aún dolido tras perder en Jerez con un gol mal anulado a última hora, confía en su dupla Ensa-Joselu. H