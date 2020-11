Llega la quinta jornada de la Tercera extremeña con muchos alicientes en liza., aunque con la salvedad de que uno de los encuentros ha sido aplazado. Se trata del Aceuchal-Calamonte, del subgrupo 1, por los efectos del covid-19 en el equipo local. Se trata de algo que no deja de ser habitual en estos duros tiempos y que daña el desarrollo liguero. En lo estrictamente deportivo. Montijo y Diocesano quieren seguir contando cada uno de sus encuentros por victorias y el que todavía sigue siendo el gran favorito de la competición, Cacereño, querrá redimirse de su irregular comienzo goleando al Olivenza y el Jerez conservar su liderato a costa del Trujillo.

SUBGRUPO 1

MONTIJO-CHINATO (12.00) // Con 12 puntos ya en su haber, los de Juan Marrero intentarán conseguir su quinto triunfo en otros tantos partidos ante un Chinato que puede notar los efectos de su eliminatoria copera. Sin embargo, ya han dado la sorpresa en el inicio en Navalmoral de la Mata.

EXTREMADURA B-LOBÓN (11.30) // El cuadro local también es aquí el equipo que debería llevarse los puntos, aunque el Lobón, otro recién llegado a Tercera, ha perdido en todos sus encuentros hasta el momento, sí, pero dando la cara. Habrá que ver cómo se desarrolla un choque que tiene su atractivo.

VALDIVIA-UP PLASENCIA (16.30) / Más urgencias para los locales, que son últimos sin puntuar aún, ante una UPPque solamente suma un empate, aunque cierto es que solamente ha disputado dos encuentros por culpa de la pandemia. Duelo por la parte baja en el que ambos pondrán todo por empezar a engancharse a la zona tranquila de la tabla.

CORIA-CAMPANARIO (17.00) / El Coria quiere acercarse a la segunda plaza, ya que el Moralo no juega, y para ello tendría que vencer a un Campanario que no acaba de arrancar de verdad. Los de Rai no jugaron el pasado fin de semana y esperan no dejarse sorprender.

SUBGRUPO 2

CACEREÑO-OLIVENZA (12.00) / El equipo de Julio Cobos no debería tener problemas para superar a su rival, aunque su inicio, plagado de dudas, no tranquiliza a sus incondicionales, que exigen mucho más de lo que se está viendo. El cuadro verde está obligado a vencer a los oliventinos, que son los reyes del empate hasta el momento, ya que han sumado tres igualadas, por una derrota. Encuentro que viene marcado ya por la necesidad local de dar un golpe sobre la mesa para cultivar su autoestima, sin duda.

DIOCESANO-MIAJADAS (12.00) / El cuadro cacereño, espectacular en el inicio liguero con tres triunfos en otros tantos encuentros y anotando la friolera de 10 goles y practicando un fútbol espectacular, recibe a otro equipo solvente, que todavía no ha perdido y que ha dado muestras de bastante potencial. Interesantísimo duelo táctico entre dos entrenadores muy metódicos:Adolfo Senso y Aitor Bidaurrázaga.

VALVERDEÑO-ARROYO (12.00) / Encuentro en el que los locales querrán hacer valer el factor campo ante un Arroyo que suma un triunfo y dos derrotas y que aspira a firmar una temporada notable. Los valverdeños persiguen sumar cuanto antes para acercarse a su único objetivo:la salvación.

JEREZ-TRUJILLO (17.00) / El líder de este subgrupo tiene un buen test ante un Trujillo que ha sumado dos empates y una derrota, pero que da la impresión de que puede dar más. Habrá que ver si Maxi Ovejero incluye ya en el puesto de titular a Ensa, que reapareció el pasado domingo después de una grave lesión.

FUENTE DE CANTOS-LLERENENSE (12.00) / Duelo entre equipos con muchos problemas derivados del covid-19 que esperan darlo todo y sumar tres pruntos vitales.