Disgusto para Loida Zabala en la Copa del Mundo

Su objetivo era levantar 97 kilos, pero ni siquiera lo logró con 94. La participación de Loida Zabala en la prueba de la Copa del Mundo de Para Powerlifting disputada en el Wythesnshawe Forum de Manchester no la deja feliz, pero intentará redimirse en próximas citas.

«Venía con muchas ganas. El lunes había conseguido 94 y 97 bien en el gimnasio, entonces venía supermotivada para hacerlo aquí. Cuando salí en el primer levantamiento me sorprendí realmente porque no había podido con ello, así que sabía que si el cuerpo no me tiraba porque todos los días no se está al cien por cien, pues tenía que tirarlo de cabeza. Por eso grité en el segundo y tercer intento para sobreactivarme y sacar de mí un poco más a nivel psicológico, pero al final no ha salido», cuenta la extremeña.

Ahora su objetivo está en la próxima cita de la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Dubai en junio. «Hay que seguir adelante y pienso que este tipo de experiencias también ayudan mucho para ser precavidos posteriormente. No es la primera vez que me ocurre algo así y sé que me repongo bien después de este tipo de situaciones. También estos resultados sirven para demostrar a los demás que no siempre sale bien, pero eso no quiere decir que no sea el final», indica.