Djokovic, el mejor número 1 de la historia

"Sublime 9!", tuiteó Rod Laver después de que Novak Djokovic conquistara su noveno título en el Abierto de Australia. "Un trabajo brillante, bajo presión y en momentos muy difíciles. Sigues mostrando al mundo el gran campeón que eres y toda la fuerza de tu voluntad!" , valoraba la leyenda del tenis australiano, poseedor de dos Grand Slam (1962 y 1969).

Brilliant work on another Australian title @DjokerNole , under so much pressure in such difficult times. You continue to show the world what a great champion you are. There was no doubt in your mind tonight - Daniil felt the full force of your will. Sublime 9! 🚀