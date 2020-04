Djokovic se pincha con la vacuna del coronavirus

Subió a la red y volvió luego al fondo de la pista al verse superado por un globo. Un símil para describir el proceso que ha seguido Novak Djokovic al manifestarse sobre la necesidad u obligación de vacunarse contra el coronavirus antes de poder volver al circuito mundial.

Primero fue tajante en su oposición a la vacuna y luego matizó su postura al ver la polvareda levantada mediante un comunicado en el 'New York Times'.

"Para ser sincero, como el resto del mundo, estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a información y recursos, no estoy seguro de qué podría ser lo mejor que se puede hacer", admitía Djokovic a modo de retractación por el pinchazo. "Yo no soy un experto, pero quiero la oportunidad de elegir lo que es mejor para mi cuerpo".

"Personalmente, me opongo a la vacunación y no quiero que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión", había sido la reflexión inicial de Djokovic en un chat que mantuvo con otros deportistas serbios en Facebook. Desde Marbella, donde el número uno mundial está pasando la cuarentena.

Djokovic se enfrentaba a un dilema en el que se confrontan sus convicciones personales con las condiciones profesionales que tal vez se exijan para continuar la temporada que había empezado, precisamente, con su triunfo en Australia sobre Dominic Thiem.

Djokovic, de 32 años, no es solo una voz autorizada por ser el ganador de 17 Grand Slams ni el líder del ranking. También es el presidente también es presidente del Consejo de Jugadores de la ATP.

"¿Qué vacuna?"

Su oposición a la vacuna "¿qué vacuna? aún no hay vacuna", protestaba- se reveló muy radical cuando él mismo asumía que "el desafío número uno", más allá de la red y de la pista será el viajar por todo el mundo, mezclarse y convivir con otros tenistas. Por mucha distancia deportiva que se guarde con los rivales, como señalaba Rafa Nadal al proclamar que no entiende por qué no se puede jugar a tenis.

El paso atrás de Djokovic empezó con la elegante reconvención de un reputado epidemiólogo serbio. También en Facebook.

"Me gustaría haber tenido la oportunidad de acercarle la importancia y la enorme contribución de la inmunización a la salud de la población", escribió Predrag Kon. "Maestro, te deseo todo lo mejor. Trata en el futuro de evitar respuestas directas a preguntas sobre la vacunación, porque tu influencia es enorme", añadió el médico.