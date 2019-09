Djokovic se queda fuera de la lucha por el título en el Abierto de EEUU y por un nuevo Grand Slam

Novak Djokovic no podrá defender su título en el Abierto de Estados Unidos al tener que retirarse con problemas en su hombro izquierdo cuando perdía con Stan Wawrinka por 6-4, 7-5 y 2-1. El número 1 mundial ha sido el primero en quedar fuera de la lucha por el título y los Grand Slams que mantiene con Roger Federer y Rafael Nadal. El tenista suizo superó los octavos de final el domingo al vencer a David Goffin (6-2, 6-2, 6-0) y el español buscará el pase a cuartos de final este lunes ante el croata Marin Cilic, campeón del 2014.

"Nunca quieres que un partido termine de esta manera. Realmente lo siento por Djokovic, es un buen amigo y un campeón increíble", declaró Wawrinka, que en Nueva York ha vuelto a su mejor nivel después de una larga temporada recuperándose de una operación en la rodilla. El tenista suizo ya ganó a Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos del 2016, el tercero de los Grand Slams que tiene en su poder junto al Abierto de Australia (2014) y Roland Garros (2015) .

"Me retiré por el dolor en el hombro, no tengo mucho más que decir. El dolor fue constante durante semanas. Algunos días más altos, algunos días con menos intensidad, pero el tratamiento no ha funcionado". Djokovic había afirmado que se sentía "casi sin dolor" cuando en la anterior ronda venció al estadounidense Denis Kudla (6-3, 6-4, 6-3). "Es frustrante. Muy frustrante. Obviamente no soy el primero, ni el último jugador que se lesiona y se retira de uno de los eventos más importantes del tenis. Lo más importante es que la vida continúa", comentó..

LA LUCHA POR LOS GRAND SLAMS

"No es ningún secreto que deseo y tengo el objetivo de ganar el máximo de Grand Slams y alcanzar la marca de Roger", admitió Djokovic. "Pero al mismo tiempo, es un largo camino por delante, espero poder jugar por muchos años más. Estoy planeando hacerlo. No veo un final a la vuelta de la esquina, en absoluto", valoró el tenista serbio, que se queda de momento con 16 grandes a la espera de lo que hagan Federer (20) y Nadal (18).

"Obviamente la temporada de Grand Slam ha terminado para mí. Gané dos Slams de cuatro y jugué semifinales en Roland Garros. No me puedo quejar, en absoluto, pero la temporada no ha terminado y espero estar recuperado para poder jugar y defender el número 1", señaló Djokovic. "Hay muchos torneos grandes por delante. En cuanto a las clasificaciones, muchos puntos para defender el número uno".

Federer, que avanza en el torneo de menos a más y este domingo solo ha cedido cuatro juegos ante Goffin, lejos de los inicios titubeantes de las dos primerar rondas en las que cedió dos sets, se jugará el pase a las semifinales ante el búlgaro Grigor Dimitrov ( 78 mundial), que se impuso al australiano Alex de Miñaur (38 mundial) por 7-5, 6-3 y 6-4.