La doble arenga de Adolfo Muñoz

«Tengo envidia de que en otros clubs y ciudades más pequeñas de la región sacan 800 o mil y pico entradas en un par de días». La intención del entrenador del Cacereño, Adolfo Muñoz, de cara a la vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B es unidireccional: el de intentar que su equipo se vea lo más arropado mañana en el Príncipe Felipe (11.30) ante el Formentera.

En clave de compromiso, asegura el técnico de Pueblonuevo del Guadiana, su obsesión es el ascenso. «¿Dónde hay que firmar?», dijo para ponerse como ejemplo de que se comprometería a no seguir en el club un año más con tal de que el Cacereño estuviera la próxima campaña en la categoría de bronce. «Mi ilusión es subir. Yo lo que quiero es que la gente apoye al club. Que vengan 4.000 o 5.000 por orgullo propio y como ciudadanos de Cáceres. Quiero que la gente entienda que sería muy bonito ascender y ojalá que sumemos muchos. Estamos a tiempo».

«La de Cáceres es una afición fiel, que está siempre, pero somos muy pocos. Yo no soy de aquí, pero he entrenado en dos temporadas y me siento como un cacereño más». La arenga ya la había lanzado a través de su cuenta de Twitter, pero ayer la recalcó en sala de prensa. Enfatizó en ello el entrenador del decano del fútbol extremeño tras la sesión de entrenamiento de ayer en el Príncipe Felipe, al tiempo que que confirmó la recuperación del defensa Carbonell y la baja de Carlos Martínez, descartado por la rotura de fibras producida la semana pasada y que también le impidió estar en la ida.

«Es un rival técnicamente bueno, con experiencia. Espero un partido abierto», esbozó el entrenador, optimista pero cauto ante el reto que se le plantea por delante en este encuentro.

Sí estará Rodrí, centrocampista verde que no estuvo en el duelo anterio por sanción. «Será un partido complicado. No hay playoffs fáciles. Tuvimos un buen resultado en la ida y vamos a ver si lo rematamos. Para mí ha sido bastante duro perderme el partido de ida, se me ha hecho largo este tiempo, analizó el jugador, que desea ser titular, algo que recordó, deberá decidir el entrenador. Precisamente Adolfo Muñoz saludó positivamente el retorno del talentoso centrocampista por su capacidad para tener el balón y asociarse.