La doble fidelidad de Teto

«Les he dicho que el cáncer del equipo era yo, que ahora que no estoy se han colocado ahí arriba, y me alegro mucho». En el tono distendido y bromista que le caracteriza, Carlos Alberto Carrasco, ‘Teto’, (El Batán, 21 de marzo de 1994) habla el extremo del Cacereño del liderato del Coria, su anterior club, instalado en la vanguardia, lo cual le genera a él mismo felicidad y un deseo: «ojalá seamos nosotros primeros y ellos segundos al final», proclama.

Y todo ello, con un contexto de plenitud personal y profesional tan fuera de duda que le hace decir que «no me iría» en el caso de recibir una oferta en el mercado de invierno. El extremo tiene entre ceja y ceja una obsesión: el ascenso, «que yo creo que lo podemos conseguir al final de temporada».

Teto no duda que la pugna de al menos tres equipos mantendrá el interés competitivo hasta el final, en mayo. Dentro de ello, el Coria de Rai «va a estar ahí, con nosotros y el Villanovense, y claro que puede ser campeón al final», recalca. «Tienen muy buena plantilla, por qué no», dice, aunque para él la más completa sea la del Cacereño y la segunda la serona.

El extremo del CPC acude cada vez que puede a La Isla a presenciar los encuentros de sus excompañeros, porque es un aficionado celeste más. «Siempre que jugamos por la mañana y ellos por la tarde voy a verlos. Están mis primos, Rubén y Dani Aparicio, entre otros». Y es que Teto, no lo niega, es socio del conjunto del Alagón, que dejó solo por «venir a un club un poco mejor, y eso allí lo entienden».

El Messi del Batán recuerda que el Villanovense y el Moralo «tienen que ir a La Isla, y ahí es complicado, eh», avisa. El ‘7’ del CPC se deshace en halagos al que está siendo su sucesor natural, Antonio, autor de un espectacular gol ante el Jerez, muy similar a algunos que ha hecho él mismo. «Es muy bueno, tiene mucha calidad. Sí, es verdad, también juega a pierna cambiada. Coincidimos en el colegio en Galisteo y nos llevamos muy bien», dice sobre el paralelismo entre los dos, que se refleja en su propia manera de entender el fútbol, con el espectáculo como uno de los grandes argumentos.

Mientras, en el Cacereño siguen siendo baja tanto Murci como Borja García. Precisamente al centrocampista emeritense del CPC acompañaría el propio Teto en su visita a Coria, a la clínica del prestigioso fisioterapeuta Javier Alfonso. Ahí también hace grupo el siempre solidario y altruista Teto.