El doble regreso de Carrmelo Anthony

Esta es la temporada de NBA de las posesiones cortas, de más puntos que nunca, de correr sin freno y tirar sin pensar. Nadie galopa más este año que los Sacramento Kings. Pero la referencia de este estilo siempre será Mike DAntoni y sus Phoenix Suns del año 2005-2006. De esa temporada surgió un libro referencial, Siete segundos o menos, de Jack McCallum, un periodista deportivo que se ha ganado la vida en 'Sports Illustrated' durante 30 años. En siete segundos bastaría para anotar, sería la conclusión sucinta y burda del volumen.

Esos Phoenix Suns que en la pista aceleraba Steve Nash serían considerados más bien lentos en la NBA contemporánea. Nash ya no está; dando toques con un balón de fútbol por Mallorca andará. Pero persiste Mike DAntoni, ahora en los Houston Rockets, un equipo con dos tipos que corren como atracadores de banco y tiran como pistoleros del oeste, James Harden y Chris Paul. Y luego está un señor de 34 años, que ha sido convocado en 10 ocasiones para el All Star y que viene de experiencias frustrantes en los Thunder de Oaklahoma y en los Knicks de Nueva York. Es Carmelo Anthony, quien literalmente no está ya para estos trotes.

Rendimiento dispar

Anthony regresó esta semana con los Rockets tanto a Oklahoma como a Nueva York. Ante los Thunder mostró la peor versión de sí mismo. Abucheado por su exafición, rindió como un rookie de una universidad menor. Apenas dos puntos en 20 minutos en la derrota ante Paul George y los suyos. Un Melo decepcionante y fallón.

En Nueva York, en cambio, ofreció su mejor actuación en lo que va de temporada. No acudió al Madison Square Garden, sino al Barclays Center de Brooklyn, donde juegan los Nets. Una visita que le permitió al periodismo neoyorquino rememorar los seis años en la Big Apple de un alero de mejillas gamberras que se quedó en las orilla de las expectativas. Como todos en los Knicks, cabe decir. Hay quien cree que Stephen Curry, con la camiseta de los Knicks, tropezaría a cada rato con el balón.

Anthony, que lo máximo que alcanzó en Nueva York fue unas semifinales de conferencia, subió 28 puntos ante los Nets. Y sus Rockets ganaron. Lo que no es lo habitual este año. Su balance es de cuatro victorias por seis derrotas. Extraño: es un equipo, en principio, con sustancia para incomodar a Golden State.

El ejemplo McAdoo

Anthony, como se decía, no está para correr arriba y abajo como exige D'Antoni, así que por primera vez en sus 16 años como profesional empieza desde el banquillo. Alero de último tiro, jugador franquicia durante muchas temporadas, y ahora fichado para dar refresco anotador a las verdaderas estrellas.

Tiempos para modular el orgullo. Y para evocar a Bob McAdoo. Un mito que llegó a ser declarado mejor jugador de la NBA en los años 70 y que aceptó la propuesta de Pat Riley en 1982 de salir desde el banquillo en Los Angeles Lakers de Magic Johnson y Kareem Abdul Jabbar, precio a pagar para tratar de conquistar su primer anillo de la NBA. McAdoo lo consiguió. Con Anthony cuesta ahora de creer.