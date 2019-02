Un Don Benito al alza confía todavía en la permanencia

El Deportivo Don Benito tiene esta tarde una salida difícil en el campo del Jumilla, los murcianos están en su mejor racha de la temporada, pero los rojiblancos siguen confiando en sus posibilidades y esperan volver a mostrar el nivel que exhibieron hace una semana contra el UCAM o en la primera vuelta contra el propio Jumilla.

«Para nosotros es una final primordial en la que tenemos que puntuar y vamos con muchas ganas», recuerda el entrenador de los dombenitenses, Juan García, quien asegura que la clave del duelo puede estar en mantener el nivel que mostraron la semana pasada ante el UCAM, sobre todo en la primera mitad. «Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos y sobre todo ser muy fuertes defensivamente para que ellos no estén cómodos en casa». El entrenador pacense hace hincapié en la necesidad de aprovechar las oportunidades que se generan, de hecho tendrá a todos sus delanteros disponibles. «Intentar tener acierto en las finalizaciones, que para nosotros son vitales porque al final generamos esas ocasiones que creemos que tenemos que aprovechar», afirma.

La situación del Don Benito hace que incluso un punto no sea suficiente para estar contentos. De ahí que los calabazones deban salir a ganar. «No vamos a especular nada, vamos a intentar traernos los tres puntos», recuerda Juan García. No podrá contar con Mario Gómez por sanción, ni con el recién fichado Matheus, que deber resolver un trámite burocrático. Además tiene la duda de Trinidad, por lo que todo hace indicar que podría debutar Javi Pérez como central. Precisamente el entrenador del Don Benito alabó el trabajo de los nuevos fichajes. «Vienen a aportar y su predisposición es importante porque vienen con ilusión, con ganas y con hambre. Eso a nosotros nos da un plus». El Jumilla está haciendo una gran temporada y es noveno, con una distancia cómoda con respecto a los puestos de abajo y mirando arriba. Mucho han cambiado con respecto al equipo que perdió 2-0 en septiembre en el Vicente Sanz. «Están siendo muy prácticos, están sacando puntos en partidos claves y con un fútbol efectivo, no es vistoso, pero sí que están defendiendo muy bien y aprovechando las ocasiones».