El Don Benito se atasca en casa

El Don Benito volvió a pinchar en casa. El Vicente Sanz vuelve a ser el talón de Aquiles de los rojiblancos, que esta vez sucumbieron ante un UCAM Murcia (1-3) mucho más necesitado, lo que se notó desde el inicio. Es más, en 15 minutos ya habían amarrado el triunfo. El tradicional empujón de las segundas partes no fue suficiente para los calabazones, que volvieron a pagar caro sus errores.

Ya sea por exceso de relajación o por fallos puntuales o porque el equipo no pasa por un buen momento, el caso es que el Don Benito volvió de vacaciones ofreciendo su peor versión de la temporada en casa. Eso lo aprovechó el UCAM, que llegó apretando desde el inicio, con urgencias y sabiendo de las desconexiones iniciales de los calabazones. Reconoció más tarde Juan García que el planteamiento de los murcianos fue una sorpresa. Fue evidente.

Tras unos minutos de tanteo, los murcianos encarrilaron el encuentro con dos contras, aprovechando dos desajustes claros en la zona defensiva local. En el 10 fue Javi Moreno el que le ganó la espalda a la defensa, se internó por la derecha del área y la puso al segundo palo, en donde Mayoral no perdonó.

SIN CONFIANZA / El tanto, lejos de espabilar a los locales, supuso una carga de confianza para los universitarios, que cuatro minutos después casi cerraron el partido, otra vez con un fallo atrás del que se aprovechó Javi Moreno, que condujo, regateó y definió con calidad para poner el 0-2.

El duelo se puso muy a favor para el UCAM, que dio un paso atrás para salir a la contra, pero no le hacía falta ni eso ,porque el Don Benito no generó nada durante muchos minutos. Apenas inquietó la meta de Gianni, muy cómodo. Hasta el 33 no hubo un tiro a puerta, de Abraham Pozo, que atajó el meta murciano sin problemas. Antes, Isma Heredia salvó el tercero al bloquear un remate de Aketxe muy solo dentro del área. La mejor noticia entonces era que el partido aún no estaba del todo cerrado.

Todo lo que se vio en la primera parte fue completamente distinto en la segunda. La dinámica cambió tras el descanso. El Don Benito se fue arriba, acumulando futbolistas y aunque merodeaba más el área del UCAM, tampoco dio muchos problemas. Los visitantes concedían poco y les bastaba con inquietar a la contra.

GOL PARA LA ESPERANZA / Pero en el 62 Artiles se adentró en el área y entre Gianni y Gurdiel evitaron el tanto. Justo un minuto después llegó el gol en una segunda jugada tras un saque de esquina. Sergio Nieto la colgó, Quico se quedó en el área, se encontró con un balón en el segundo palo y la puso en línea de gol para que Dani López recortase la diferencia.

El tanto dio alas a los rojiblancos, a los que les gusta mucho la épica. En el 67, una falta botada por Abraham Pozo puso en apuros a la defensa murciana, que despejó in extremis. En el saque de esquina posterior Quico remató de chilena fuera.

El partido cambió completamente. Arriesgó Juan García metiendo a Sillero y a Hendrio por Chele y Sergio Nieto y el Don Benito encerró por momentos al UCAM, que empezó a sufrir. Pero con tanto espacio los murcianos pudieron sentenciar en el 76 en una jugada con hasta tres remates que salvaron entre Sebas Gil, Quico e Isma Heredia.

ÚLTIMO INTENTO / En el tramo final los rojiblancos se fueron a por todas sacando a otro central por Manu Ramírez. Más hombres ofensivos era imposible, pero también con mucho espacio atrás, por lo que el gol podía caer para cualquiera de los dos.

En el 85 Hendrio la pegó desde la frontal y el balón se fue rozando el larguero. Fue la última llegada con peligro de los rojiblancos. El esfuerzo de la segunda mitad se notó en los últimos minutos. El Don Benito llegó con poco oxígeno y falto de tiempo y el UCAM supo tirar de oficio y amarrar los tres puntos. Es más, fue el UCAM el que perdonó en el 94 en una contra clara y el que acabó marcando el tercero en otra contra que finalizó con calidad Mayoral.

La segunda derrota consecutiva empaña un poco la primera vuelta de un Don Benito que a pesar de estos pinchazos llega al ecuador cumpliendo los objetivos.

don benito 1

ucam murcia 3

3Goles: 0-1, min. 10, Mayoral, 0-2, min. 14, Javi Moreno. 1-2, min. 63, Dani López; 1-3, min. 95, Mayoral.

3Árbitro: Manuel Orellana Cid. Amonestó a los locales Quico, Manu Miquel y al técnico Juan García. Además expulsó con roja al segundo entrenador local, Marco Ortega. Amonestó a los visitantes Aketxe y Hugo.

3Estadio: Vicente Sanz.

3Espectadores: 2.000.

3Don Benito: Sebas Gil, Chele (Sillero, min. 69), Isma Heredia, Quico González (Manu Ramírez, min. 82), Sergio Nieto (Hendrio, min. 69), Manu Miquel, Artiles, Abraham Pozo, David Agudo, Santana, Dani López.

3UCAM Murcia: Gianni, Adam Gurdiel (Johan, min. 67), Víctor, Hugo, Galas, De Vicente, Chavero, Javi Moreno (Barbosa, min. 75), Aketxe (Perales, min. 84), Albizua y Mayoral.