Don Benito y Badajoz miden sus rachas en el Vicente Sanz

Don Benito y Badajoz ponen a prueba sus rachas en el Vicente Sanz (12.00 horas). Ambos acumulan ocho jornadas consecutivas sin perder, aunque sus objetivos son bien distintos. Mientras los locales luchan por la permanencia, los visitantes pelean por la Copa del Rey.

El Don Benito tiene otra auténtica final en su estadio en el último derbi de la temporada en Segunda B. Los de Juan García están completando una racha de imbatibilidad importante, pero arrastra cuatro empates consecutivos. «El Don Benito tiene que demostrar en el campo que la necesidad es mucho más prioritaria en nuestras filas que en las suyas por conseguir los tres puntos», dice el técnico.

El preparador pacense cree que su equipo salió reforzado del derbi de la semana pasada en Villanueva por cómo se consiguió el punto, por lo que espera que esa fe les ayude hoy. «Salimos muy reforzados a nivel psicológico, porque nos hace seguir creyendo, seguimos dependiendo de nosotros mismos».

El Don Benito tendrá dos bajas importantes para este partido, la ya sabida de Sebas Gil y la de Ismael Heredia, al que todavía hay que valorar, pero todo parece indicar que se perderá el resto de la temporada. Parece que Leo repetirá como arquero y Javi Pérez entrará de inicio como central. Jueguen los que jueguen se espera un partido muy disputado. «No nos queda otra que seguir luchando, seguir creyendo y vamos con muchísimas ganas a este partido, que es muy especial porque va a ser una fiesta a los aficionados».

De su rival, Juan García cree que es uno de los equipos que está en forma de la categoría y que los números lo demuestran. «Tiene unos números que asustan y tenemos mucho respeto porque el potencial defensivo que tiene es impresionante, pero estamos con ganas e ilusión de poderles competir».

Vaticina que su rival venderá cara la derrota aunque tenga la ausencia de algún jugador importante. «A pesar de la baja de Petcoff creo que el bloque defensivo que tiene y ese objetivo de querer alcanzar las plazas de Copa hace que el equipo muerda».

El Badajoz también lleva ocho jornadas sin perder. Tiene la única baja del centrocampista argentino Damián Petcoff, expulsado el pasado domingo ante el Recreativo Granada, mientras que el técnico Mehdi Nafti recupera al central Mario tras un partido de sanción. La semana en los blanquinegros ha sido atípica, con el Trofeo Ibérico entre semana, recuerda el preparador. «Ha sido una semana de gestionar las cargas de trabajo, una semana de trabajo a la carta y la gente está llegando en buenas condiciones para afrontar el partido del domingo».

Elogios al rival / Nafti elogia a su rival. «Es de esos equipos que me gustan mucho porque rinden en muchos partidos al máximo nivel de sus propias posibilidades. Tiene mérito que lleven ocho partidos sin perder, creen en lo que están haciendo, manejan muy bien el balón parado, es un equipo muy intenso y agresivo y a mí me gusta mucho». Añade del Don Benito que «encontraron el equilibrio, firmaron muy bien en el mes de enero, nunca bajan los brazos, lo ponen complicado a los rivales y será un partido de los que me gustan, con muchos duelos individuales y atentos a balón parado. Nosotros saldremos a por los tres puntos pero tenemos muchísimo respeto al rival».

De su equipo, el entrenador franco-tunecino dice que «es verdad que últimamente nos cuesta tener ocasiones claras de gol. Estamos más imprecisos en centros laterales y combinar en los últimos metros. No porque sea el Don Benito tendremos más o menos ocasiones de gol. Saldremos con la intención de tenerlas, pero cada partido es un mundo y tengo mucha confianza en que haremos daño».