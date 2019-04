El Don Benito busca el paso definitivo hacia la salvación

El Club Deportivo Don Benito tiene esta tarde en Marbella la primera oportunidad para lograr la salvación casi matemática. Pero debe conseguir algo muy difícil, salir de tierras malagueñas con tres puntos. Los rojiblancos saben que están muy cerca, pero todavía deben rematar con dos resultados positivos en las cuatro jornadas que quedan.

La victoria del pasado sábado ante el San Fernando, por el rival y por cómo se produjo, insufló de ánimo a la plantilla pero Juan García no quiere exceso de confianza y recuerda que aún no se ha conseguido nada. «La valoración es positiva, los jugadores están contentos, pero esto no para, necesitamos los tres puntos de Marbella y estamos concentrados para dar un paso de gigante porque sería muy importante para conseguir la permanencia», recuerda el entrenador rojiblanco, quien no puede evitar echar cuentas a falta de tan pocas jornadas. «Sacando los puntos de Marbella, que serían vitales, una victoria en casa nos daría la salvación».

El entrenador del Don Benito tendrá a todos sus jugadores disponibles, ya con Néstor recuperado, por lo que de nuevo tendrá que decidir entre los dos porteros profesionales. No sorprendería volver a ver a Leo tras dos buenos partidos.

RACHA MARBELLÍ / Juan García prevé un partido disputado y pide a sus jugadores mucha concentración. «Creo que va a ser un partido muy disputado en el que se tienen que notar que nosotros nos jugamos la vida. Tenemos que estar muy concentrados, será similar a El Ejido. Aparecerán muchos balones divididos, muchas segundas jugadas y esperemos que no tengan la continuidad en el juego que ellos normalmente tienen».

El Marbella lleva 15 partidos seguidos sin perder. Pero aún están lejos del objetivo de play off. A pesar de ello Juan García cree que sus jugadores seguirán estando motivados porque la clasificación para la Copa del Rey es posible aún. «Para todos los jugadores su mejor escaparate son los últimos cinco partidos, hay un proyecto interesante en Marbella, ha llegado un nuevo grupo inversor y seguro que todos quieren estar ahí y ser parte de ese equipo».

Destaca además el potencial ofensivo y la velocidad que tienen a la hora de montar contras. «Su orden ofensivo, tiene unas transiciones muy rápidas y con mucha pegada, es un equipo peligroso y después es uno de los equipos que menos goles recibe».