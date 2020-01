El Don Benito, a continuar siendo eficaz a domicilio

El Don Benito busca conseguir la primera victoria de la segunda vuelta y lo hace en el campo del Atlético Sanluqueño, uno de los rivales directos por eludir los puestos de descenso. Las bajas en los rojiblancos será uno de los mayores problemas con los que se encontrará Juan García. Otro tropiezo les podría dejar demasiado cerca de la zona peligrosa.

El punto conseguido en casa del líder ha servido como revulsivo para el grupo. La segunda vuelta no está siendo buena, aunque al inicio del campeonato también les costó arrancar. «Con un buen resultado todo se encara mucho mejor. Nos ha venido muy bien ese resultado y la forma», aseguraba Juan García.

El entrenador calabazón ha tenido toda la semana para barajar diferentes opciones para configurar el once debido a las sanciones y las lesiones. Álex Herrera y Artiles tienen problemas en el hombre, Isma Heredia se perdió el último partido por lesión mientras que los centrales Quico González y Mario Gómez deben cumplir un partido de sanción. Juan García, que tampoco podrá sentarse en el banquillo por sanción, apela a la calidad de algunos de los menos habituales. «Tenemos una plantilla amplia que puede darnos, en forma de distintos cromos, solvencia».

POSIBILIDADES / Así, Sergio Nieto repetiría en el lateral izquierdo y el puesto del segundo central que acompañaría a Gonzalo se lo disputarán Guille Torres, que sólo ha jugado cuatro partidos esta temporada, o Trinidad, que dejaría su habitual puesto en el lateral derecho a Chele. El puesto de Artiles se lo disputarían Manu Rodríguez y Matheus: «Los jugadores saben que estamos en un momento delicado por tener más bajas de la cuenta y tienen que dar el máximo los que participen».

Por su parte, el Sanluqueño, a pesar de que aspiración es no descender, se encuentra en una posición muy cómoda, octavo con 29 puntos. No obstante, en casa ha perdido cuatro partidos y han empatado dos de los once partidos disputados en su feudo. «Somos dos equipos intensos, que trabajan muy bien tanto el balón dividido, la primera acción, los duelos individuales como la segunda opción en zona de caída de esa jugada y creemos que va a ser un partido muy competido», sostiene García.

En caso de sacar algo positivo, los rojiblancos tendrían más puntos como visitantes que como locales.