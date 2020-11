El Don Benito se exige ante el Mérida

Todavía es pronto para sacar conclusiones pero el Don Benito está en una zona incómoda en la clasificación. Los rojiblancos, que han dejado muy buenas sensaciones en sus dos últimos partidos, quieren puntuar de tres en tres y empezar a despegar. En una liga tan corta todos los resultados contra rivales directos son importantes. En el derbi ante el Mérida no sólo quieren convencer, también vencer.

«Presión ninguna, trabajaremos para preparar el partido lo mejor posible e ir a Mérida a sacar los tres puntos. No nos queda otra. No tenemos ni presión ni preocupación, pero cuanto antes lleguen los resultados pues mucho mejor», asegura José Manuel Artiles, uno de los fijos para Juan García esta temporada.

El canario reconoce que tras jugar contra el Villanovense la sensación fue agridulce y cree que merecieron más: «El empate nos sabe a poco, el equipo ha hecho un trabajo increíble. Hemos tenido nuestras ocasiones y el último pero que podemos poner es la falta de acierto arriba a la hora de meterla».

Sobre el problema de falta de acierto en los últimos partidos, se muestra optimista, cree que lo malo sería no hacer ocasiones y que si el equipo sigue jugando así, acabará llegando el gol: «No nos preocupa porque el equipo está haciendo las cosas bien. Preocupante sería que no hiciéramos las cosas bien, que hiciéramos malos partidos o que no generásemos peligro. Al final creo que es simplemente falta de acierto que tarde o temprano acabará llegando y los resultados espero que más pronto que tarde lleguen».

Cumple su segunda temporada como calabazón. Este año lo ha jugado todo con los dombenitenses y es una pieza clave para Juan García. En su opinión aún no hay que fijarse mucho en la clasificación, y más teniendo en cuenta que el inicio de temporada no ha sido fácil: «Primero volver después de mucho tiempo parado, después el confinamiento que por desgracia nos ha tocado pasar y muchas lesiones. Pero el equipo ha dado la cara en todos los partidos y estamos haciendo un inicio de liga muy bueno a pesar de que los resultados no sean los que realmente deseamos y merecemos».

Mejor inicio

Los cinco puntos que llevan los rojiblancos en este comienzo son, de momento, su mejor marca en las tres campañas seguidas que lleva en Segunda B. Si algo han demostrado los equipos de Juan García es que van de menos a más cada temporada. En la pasada el Don Benito tenía sólo tres puntos y todavía no había ganado (no lo hizo hasta la jornada 7. En la anterior, la 2018-2019, los calabazones estaban en descenso con cuatro puntos, con una victoria, un empate y tres derrotas.