El Don Benito y Hendrio no se apiadan del Zarceño

Se intuía que el Don Benito no iba a tener dificultades para imponerse en su visita al Zarceño. La diferencia de dos categorías (uno está en Segunda B y el otro en Primera Extremeña) hacía presagiar un encuentro desigualado, aunque quizás no tanto como se produjo finalmente. El 0-8 final es uno de los marcadores más llamativos de la pretemporada en Extremadura.

En esta exhibición de los rojiblancos, que demostraron estar a un gran nivel por mucho que el oponente fuese inferior, destacó sobre todo una de sus últimas incorporaciones: el brasileño Hendrio. Celebró haber firmado contrato tras superar unas semanas de prueba marcando nada menos que cuatro de los ocho goles, todos ellos en los primeros 45 minutos. Y lo más llamativo es que pudieron ser incluso más. Manu Ramírez, Abraham Pozo, David Agudo y Dani López fueron los autores de los otros cuatro.

El partido en sí estuvo decidido desde el principio. El conjunto dombenitense no dio opción alguna y ya ganaba por 0-5 al descanso. Después, los jugadores que salieron de refresco no quisieron ser menos y siguieron volcados al ataque hasta culminar el 0-8. Los locales no lo tomaron como un drama en medio de un gran ambiente en el estadio.

ZARCEÑO 0

DON BENITO 8